Бизнесу упростят подачу заявок для участия в закупках

17 июля. FINMARKET.RU - До конца сентября для малого и среднего бизнеса запустят электронный сервис поддержки, который упростит участие бизнеса в закупках. Для этого весомая часть процедур будет переведена в цифру.

Работа проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Сервис станет удобным инструментом в работе, значительно сократит время на поиск и оформление участия в закупочных процедурах. Ресурс включит сведения обо всех закупках у МСП, которые планируются и уже объявлены. Это касается цены договоров, наименования заказчика, регионов поставки. Информация будет агрегироваться с учетом данных интернет-магазинов по закупкам малого объема крупнейших заказчиков, рассказали "Российской газете" в пресс-службе АО "Корпорация "МСП" (отвечает за разработку сервиса).

Для формирования заявки на участие в закупке создадут раздел "типовые документы" с шаблонами. Такая система позволит МСП оптимизировать сроки подготовки документов для формирования заявки на закупку.

Новый сервис также станет своего рода базой досье на бизнес. Для этого создается "хранилище документов". В нем будут содержаться сведения о квалификации и опыте компании.

Упростят бизнесу и доступ к получению банковской гарантии для участия в закупках и исполнения договоров. Для этого новый сервис будет интегрирован с сервисами АИС НГС АО "МСП Банк".

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, пандемия повлияла на графики выполнения и содержание нацпроектов. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы синхронизировать подходы и создать такой механизм мониторинга, который, с одной стороны, будет учитывать все нюансы отдельных проектов, а с другой - будет понятен не только исполнителям конкретных мероприятий, но и обществу, которое должно понимать, как и когда реализация проектов и плана повлияет на жизнь каждого из нас", - заявил министр экономического развития Максим Решетников.