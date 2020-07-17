Две трети фирм не получили скидку на аренду в карантин

17 июля. FINMARKET.RU - Льготы на аренду имущества во время карантина пытались получить 50% предпринимателей, показало исследование "Опоры России", проведённое в конце мая 2020 года. Большинство из них (63,4%) обращалось за скидкой, одинаково востребованными оказались отсрочка и временное освобождение от арендной платы (о них попросили по 16,9% бизнесменов соответственно), а около 2% обсуждали все виды льгот, так как снимали много площадей, пишут "Известия"

Однако результаты переговоров с арендодателями оказались успешными далеко не для всех. Треть предпринимателей встретила отпор - владельцы имущества отказались идти на любые уступки. Фиаско потерпели 66% бизнесменов, просивших о снижении платы, и чуть меньше половины представителей МСП, которые пробовали получить отсрочку или временное освобождение от выплат. Около 13% предпринимателей на момент проведения опроса ожидали ответа от своих арендодателей.

Кроме того, некоторые бизнесмены столкнулись с повышением арендной платы, а кому-то и вовсе пришлось расторгнуть договор - о таких случаях заявило не более 10% респондентов.

При этом подавляющее большинство опрошенных предпринимателей (80%) пользовалось частными площадями, 18% - муниципальными и региональными, а федеральное имущество арендовало только 2% респондентов, следует из опроса.

Во многих отраслях, где малый бизнес широко представлен, например, в розничной торговле и общепите, аренда занимает огромное место в структуре платежей, отметил первый вице-президент "Опоры России" Владислав Корочкин. Неудивительно, что на фоне общего ухудшения экономических условий и строгости арендодателей 13% фирм уже закрылось, а 7-8% находятся в процессе ликвидации.

Впрочем, владельцев площадей нельзя заставить идти на уступки, такое не практикуется нигде в мире, добавил Владислав Корочкин. Попытку стимулировать арендодателей давать скидки предприняло правительство, рекомендовав им уменьшать тарифы для компаний в обмен на освобождение от налога на имущество. Однако эта мера была принята недостаточно оперативно, и не изменила ситуацию, резюмировал эксперт.

Собственники недвижимости поспорили с результатами опроса. В Российском союзе торговых центров (РСТЦ) "Известиям" заявили, что владельцы коммерческого имущества все же идут навстречу предпринимателям.

"И арендатор, и арендодатель находятся в одной лодке, и чтобы выжить, им придется держаться вместе. Абсолютное большинство владельцев площадей уже пошли на уступки бизнесу, предоставив скидку на арендную плату. При этом выручка торговых центров упала на 90%", - сообщил управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.