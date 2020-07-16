Промпроизводство в РФ в июне снизилось на 9,4%

В июне снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, незначительно замедлилось до 9,4% после падения на 9,6% в мае. Падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 7,2%

16 июля. FINMARKET.RU - В июне 2020 года промышленное производство в РФ упало на 9,4% по сравнению с июнем 2019 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В мае снижение показателя составляло 9,6%, в апреле - 6,6%, в марте - рост 0,3%, в феврале - повышение составило 3,3% после 1,1% в январе.

По сравнению с маем текущего годавыросло на 2,4%.

В 1-м полугодии показатель сократился на 3,5%

Падение объема промпроизводства оказалось сильнее прогнозов аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые ожидали снижение показателя в прошлом месяце на 7,2%.

Падение промпроизводства в "нерабочем" карантинном апреле оказалось значительно меньше ожиданий экспертов - 6,6% в годовом выражении при ожиданиях в 13,3%. В мае, наоборот на фоне действия нового соглашения ОПЕК+ падение в промышленности ускорилось до 9,6%. В июне, по мнению экспертов, ситуация в промышленности незначительно улучшится по сравнению с маем, но все еще динамика будет в большом минусе - 7,2% к июню прошлого года.

Согласно консенсусу, падение промпроизводства в РФ в 2020 году составит 3,6%. Минэкономразвития прогнозирует падение промпроизводства в РФ по итогам 2020 года на уровне 5,2%.

С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, промпроизводство в июне снизилось на 1% после снижения на 1,8% в мае, падения на 6,9% в апреле, снижения на 0,8% в марте, роста на 0,4% в феврале и снижения на 0,5% в январе.

"Снятие ограничений на работу предприятий и организаций в большинстве отраслей и сегментов экономики и восстановление экономической активности в странах-партнерах стали стимулом для роста промышленного производства в июне 2020 года. Тем не менее в ряде сегментов экономики предприятия не смогли нарастить выпуск продукции, что связано с неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой и взятыми на себя обязательствами в рамках международных и межстрановых соглашений, недостаточным потребительским спросом и проведением работ по технической модернизации и ремонту оборудования", - говорится в сообщении Росстата.

Наибольший спад показал сырьевой сектор. Добыча полезных ископаемых сократилась на 14,2% к июню 2019 года и на 3,1% к маю 2020 года. Основная причина - сокращение объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также снижение спроса на уголь и нерудные полезные ископаемые.

Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений, снизили объемы производства на 6,5 % к июню 2019 года (это лучше показателей апреля и мая, когда падение по сравнению с аналогичными периодами 2019 года достигало 11,4% и 10,9%, соответственно). Одновременно, зафиксирован рост объемов деятельности по сравнению с маем 2020 года на 1,1%.

Электро- и теплоэнергетика показали снижение к маю 2020 года и к июню 2019 года - на 9,2% и на 4,8%, соответственно. Это связано со значительным уменьшением объемов потребляемого тепла - пара и горячей воды в июне выработано на 26,1% меньше, чем в мае 2020 года. Одновременно, генерация электроэнергии сократилась лишь на 4% к маю этого года.

Обрабатывающие отрасли показали значительный рост по сравнению с маем 2020 года - на 8,4%. Тем не менее, производство не достигло показателей июня 2019 года - зафиксировано снижение на 6,4%.

Виды продукции, показавшие в июне максимальный прирост по сравнению с маем 2020 года:

- легковые автомобили -производство выросло в 2 раза и составило 105 тыс. штук;

- автобусы, имеющие допустимую максимальную массу более 5 т. -производство выросло на 67,9% и составило1,6 тыс. штук;

- двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств -производство выросло на 42,3% и составило 25,9 тыс. штук;

- покрышки, шины и резиновые камеры - производство выросло на 57,4% и составило 4.4 млн штук

- магистральные тепловозы -произведено 17 секций, что на 70% больше, чем в мае;

- полупроводниковые приборы и их части - производство выросло на 74,9% и составило 2.0 млн штук;

- холодильники и морозильники - производство выросло на 81,7% и составило 327 тыс. штук;

- стиральные машины- производство выросло на 65,3% и составило 455 тыс. штук;

-- обои - объем производства вырос в 2,2 раза и составил 12,0 млн усл. кусков;

- керамические фасадные плиты и ковры - производство выросло на 71,6% и составило 726 млн м. кв.;

В сырьевом секторе в июне наибольшее падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 21,3% - показала добыча прочих полезных ископаемых.

Снижение добычи природного газа составило 13,3% к июню 2019 года и 8,5% к маю 2020 года.