Росфинмониторинг проверит, не отправлено ли почтой грязных денег

16 июля. FINMARKET.RU - Сведения о каждом почтовом переводе на сумму свыше ста тысяч рублей будут направляться в Росфинмониторинг, пишет "Российская газета", публикующая соответствующий закон.

Старые добрые почтовые денежныене просто живы, но вполне успешно составляют конкуренцию банковским услугам. В некоторых уголках России получитьможно только с помощью почты, потому что другие организации просто не имеют там своего представительства. Банкоматов там тоже нет. Почтовый перевод может быть доставлен лично в руки адресату. Если вы оплатите услугу доставки, почтальон принесет деньги туда, куда скажете. При этом есть и специальные платежные системы, которые тоже считаются почтовыми.

Но теперь крупные почтовые денежные переводы будет проверять финансовая разведка. Ничего страшного, если деньги послал человек, который их заработал своим трудом. А получатели - его родные и близкие. Но если такой канал используется, чтобы переправлять сомнительные деньги по сомнительным адресам, он будет перекрыт.

Как рассказали в свое время в Росфинмониторинге, "антиотмывочная" система демонстрирует очевидное снижение объема сомнительных операций - в среднем на 20-30 процентов ежегодно.

В прошлом году ведомством было проведено около 4 тысяч финансовых расследований, в том числе в отношении более 120 организаций финансового сектора - на предмет "вовлеченности" их в проведение подозрительных транзакций, информация о которых поступила из Банка России и правоохранительных органов.

"По рискам высокого уровня совместно с ФНС России, Банком России и другими участниками "антиотмывочной" системы количество фирм-однодневок было доведено до исторического минимума и составило 120 тысяч, объем перечислений на их счета сократился в 1,3 раза. Зафиксировано снижение рисков использования фиктивной внешнеэкономической деятельности в схемах легализации", - сообщили "РГ" в финансовой разведке.

Совместная работа с четверкой крупнейших сотовых операторов и Роскомнадзором привела к сокращению в 2 раза объема подозрительных операций обналичивания денежных средств через абонентов операторов сотовой связи, на которые поступают денежные средства от фирм-однодневок и другие. Как отмечает "РГ", принятым законом подпопадает также возврат аванса за услуги связи от 100 тысяч рублей. В данном случае тоже могут возникнуть подозрения, что применялась какая-то схема по легализации темных доходов.

При этом некоторые требования смягчаются. При покупке гражданами драгметаллов и камней в розницу с использованием банковской карты обязательная идентификация будет проводиться от суммы не в 100 тысяч, как было раньше, а в 200 тысяч рублей. То есть при покупке бриллиантов на сумму меньше 200 тысяч, не придется показывать паспорт.