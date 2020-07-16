Программу раздачи бесплатной земли запустят и в Арктике

16 июля. FINMARKET.RU - Программу бесплатной раздачи земель ради сокращения оттока населения планируется запустить еще и в Арктике. По планам Минвостокразвития, география "арктического гектара" пока будет не столь масштабна, как "дальневосточного": целиком в программе будут задействованы лишь территории Мурманской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также 23 отдельных муниципалитетов других северных регионов. Решать, где именно можно будет получить свой "кусок Арктики", будут уже не федеральные, а региональные власти, пишет "Коммерсант". Проект изменений в закон о "дальневосточном гектаре" готовится по поручению вице-премьера Юрия Трутнева. Пока на портале проектов нормативных актов опубликовано лишь уведомление о разработке такого документа.

Условия "арктической" программы те же, что и с "дальневосточным гектаром": граждане смогут получить участок площадью до 1 га сроком на пять лет, после чего его можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду на 49 лет, пишет "Ъ". Как следует из уведомления о разработке проекта, программу планируется запустить в июне 2021 года.