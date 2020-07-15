В России начнется эксперимент по маркировке игрушек

15 июля. FINMARKET.RU - Минпромторг России прорабатывает предложение о введении цифровой маркировки игрушек, собщает "Российская газета", ссылаясь на информацию пресс-службы министерства. Эта группа товаров относится к категории социально значимых, поэтому требуется детальный анализ ситуации по объемам "серой" продукции. В качестве варианта рассматривается внедрение эксперимента по маркировке игрушек.

"В случае подтверждения наличия в обороте критической доли незаконной продукции на российском рынке игрушек Минпромторг России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представителями бизнес-сообщества будет прорабатывать вопрос целесообразности принятия соответствующих мер, в числе которых может быть и проведение добровольного эксперимента по маркировке игрушек средствами идентификации", - рассказали в министерстве.

Система цифровой маркировки вводится для тех категорий товаров, которые наиболее часто подделывают. Сегодня она охватывает предметы одежды из натурального меха, лекарственные препараты, обувь, табачную продукцию. Все эти категории товаров оснащаются кодами Data Matrix. Это позволяет прослеживать движение продукции на каждом этапе - от производителя до розничной продажи, пишет "РГ".

В общей доле рынка детских товаров наприходится 23%. Чаще всего подделывают лицензионные игрушки (сделаны по мотивам мультфильмов, больших брендов). Согласно предварительным итогам первого квартала 2020 года, почти половина лицензионных игрушек (46%) является контрафактом, рассказала "РГ" президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. В таком случае в убытке остаются не только производители, но и анимационные студии, которые сняли мультфильм и получают доход от продажи прав на производство игрушек.