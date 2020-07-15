Приватизацию госнедвижимости предлагают упростить

В России предлагают упростить приватизацию, а также выкуп малым и средним бизнесом арендуемых объектов культурного наследия. В рамках изменений предлагается установить ряд способов приватизации объектов, включенных в единый госреестр культурного наследия народов России, а также реализации субъектами МСП преимущественного права на выкуп таких арендуемых зданий. Инициатором поправок в закон о приватизации государственной и муниципальной собственности и Земельный кодекс РФ выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, пишут "Известия"

Изменения призваны поддержать бизнес, а также устранить противоречия в законодательстве и правовую неопределенность, возникшую в 2018 году. Тогда Верховный суд указал, что приобретение объекта культурного наследия, находящегося в публичной собственности, может осуществляться только способами, указанными в законе о приватизации. Но особенности участия именно субъектов МСП в процедуре отчуждения им не регулируются, они предусмотрены другим актом, говорится в пояснительной записке.

Также в действующем законодательстве есть противоречия, препятствующие приватизации объектов культурного наследия, к которым относятся памятники и ансамбли, представляющие собой недвижимое имущество — здания, строения и сооружения. С одной стороны, они отчуждаются вместе с занимаемой им земельной площадью только на основе конкурса, а с другой — такой участок подлежит продаже или сдаче в аренду лишь на аукционе.

Кроме того, отмечается, что сейчас предусмотрена только реализация объектов, которые требуют реконструкции из-за неудовлетворительного состояния, то есть затрат на ремонтные, реставрационные работы и приспособления для современного пользования. Особенности приватизации зданий, не требующих мероприятий по их сохранению и восстановлению, не учтены в законодательстве.

Для устранения вышеуказанных пробелов в Совфеде предлагают продавать объекты в зависимости от их состояния. А решение по занимаемым ими земельным участкам принимать исходя из этого, следует из документа. Так, для зданий в удовлетворительном виде предлагается отказаться от конкурсных процедур, и провести приватизацию через аукцион вместе с прилегающей землей. А для сооружений в плохом состоянии внести новые правила — продавать их по итогам конкурса и без одновременного отчуждения земли под ними. При этом новому собственнику участок предоставят исключительно в аренду на срок выполнения ряда условий, а после их воплощения ему будет даваться право выкупа.

Вместе с тем, в пояснительной записке отмечается, что поправки не предполагают установления дополнительного способа приватизации для субъектов МСП. Они лишь исключают из особенностей приватизации объектов культурного наследия их продажу на конкурсе для бизнеса.

В Минфине заявили: дифференцированный подход к приватизации имущества уже предусмотрен законом. В Минэкономразвития считают, что предлагаемые механизмы позволят повысить эффективность продажи госсобственности и обеспечить бюджет стабильным источником доходов. Эксперты разошлись в оценках инициативы: с одной стороны, такие объекты обладают высоким инвестиционным потенциалом, с другой, запускать массовую продажу несколько неосмотрительно.