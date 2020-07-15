Индустрия фитнеса может потерять до 70% клубов

15 июля. FINMARKET.RU - Более 5 тыс. представителей крупных федеральных фитнес-компаний, региональных сетей и фитнес-тренеров подписали петицию. Еще в марте Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину, после чего отрасль включили в список наиболее пострадавших от последствий коронавируса, пишут "Ведомости". Из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, российские фитнес-клубы были закрыты почти на три месяца. В начале июня Роспотребнадзор совместно с бизнесом разработал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов: тренажеры должны быть установлены с соблюдением социальной дистанции в 1,5 м, количество людей в залах определяется исходя из соотношения 4 кв. м на одного посетителя, в бассейнах этот показатель составляет 5 кв. м глади воды на человека. Первым регионом, открывшим клубы, стала Москва, и это произошло 23 июня.

До пандемии в России функционировало 13 000 фитнес-объектов, что обеспечивало работой более 768 000 сотрудников. Сейчас ситуация катастрофическая, сетует Ольга Киселева, президент АОФИ: по сути, единственным регионом, где фитнес-клубы смогли открыться по рекомендациям Роспотребнадзора, является Москва. В ней расположено примерно 15% всех клубов страны. Остальные регионы, внося собственные правки в документ Роспотребнадзора, ужесточают требования настолько, что клубы просто не могут открыться, продолжает она. Подписавшие петицию просят Путина разобраться и помочь отрасли полноценно открыться во всех регионах страны.

Индустрия уже потеряла 20% игроков, а почти 30% сотрудников перешли на работу в другие отрасли, отмечает Киселева: за месяцы простоя совокупно компании потеряли более 50 млрд руб. Это почти треть от годового оборота, указывает она: если ситуация не изменится, к концу 2020 г. от 70% отрасли не останется и следа, а на ее восстановление уйдут годы.