Пенсионным фондам предложат возмещать потерянный инвестдоход

15 июля. FINMARKET.RU - Минтруд разрабатывает поправки к законам "О негосударственных пенсионных фондах" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии", которые предполагают обязательное возвращение застрахованным лицам потерянного инвестдохода в случае признания судом недействительным заключения договора об обязательном пенсионном страховании (ОПС). Это следует из уведомления о подготовке проекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагаемый срок вступления поправок в силу - начало следующего года, пишет "Коммерсант"

С 2015 года без штрафных санкций гражданин может переводить пенсионные накопления один раз в пять лет. В случае досрочного перехода он лишается инвестдохода, накопленного с момента предыдущей смены страховщика. Согласно данным Счетной палаты, в результате переходных кампаний 2015-2018 годов граждане потеряли 108,4 млрд руб. инвестдохода. По данным Банка России, по итогам прошлогодней кампании потери составили 3,1 млрд руб. Все эти деньги переходили в резерв по ОПС фондов, из которых гражданин переводил накопления.

За прошедшие годы могли пострадать сотни тысяч граждан, в прошлом году проблема стала объектом пристального внимания правоохранительных органов.

Чтобы восстановить свои права и вернуться с деньгами к предыдущему страховщику, гражданин должен пройти сложную судебную процедуру. Поэтому, по мнению Минтруда, поправки к законодательству должны обязывать "страховщиков, от которых были переведены пенсионные накопления граждан", по признанному судом недействительному договору "восстанавливать (из РОПС) на счете застрахованного лица сумму" изъятого при досрочном переходе инвестдохода. Это необходимо, так как в отдельных случаях "имеют место отказы судебных органов" в удовлетворении подобных требований граждан.