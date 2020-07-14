Единая биометрическая система получит госстатус

14 июля. FINMARKET.RU - Единую биометрическую систему (ЕБС) планируют наделить статусом государственной по аналогии с Госуслугами и ЕСИА, пишут "Известия", ссылаясь на представителей Минкомсвязь и "Ростелеком", который выступает оператором системы. Их представители пояснили, что сохранность слепков лица и голоса россиян будет гарантирована государством, а сферу применения биометрии расширят на образовательные, медицинские и муниципальные услуги.

Вопрос о переводе, в которой хранятся слепки лица и голоса более 140 тыс. россиян, в статус государственной информационной системы (ГИС) сейчас рассматривается, сообщили "Известиям" в Минкомсвязи. В ведомстве пояснили, что для пользователей этот статус означает гарантию сохранности данных на уровне государства, а также повышение удобства использования и безопасности сервисов.

"На базе единой биометрической системы будут оказываться государственные, муниципальные и коммерческие высокорисковые услуги, осуществляться доступ к персональным данным и совершаться юридически значимые действия. Единая биометрическая система также может стать доверенной для получения облачной квалифицированной электронной подписи, удаленного судопроизводства, дистанционного образования, услуг связи, нотариальных, финансовых и многих других сервисов", — пояснили изданию в Ростелекоме.

Когда система приобретет статус государственной, россияне будут больше ей доверять, а наполнение базы ускорится, полагают эксперты.

Перевод ЕБС в статус ГИС расширит возможности по наполнению базы за счет использования государственных услуг, а также популяризует биометрию среди граждан, уверены в ВТБ. В банке напомнили, что сейчас на портале «Госуслуги» зарегистрировано более 70 млн человек. Тогда как число слепков в биометрической базе исчисляется лишь десятками тысяч.