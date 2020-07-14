Аттракционы запросили господдержки

14 июля. FINMARKET.RU - Ограничительные меры по борьбе с пандемией COVID-19 обрушили спрос на. Через бизнес-омбудсмена Бориса Титова производители развлекательного оборудования попросили главу Минпромторга Дениса Мантурова субсидировать закупки их продукции на 1 млрд руб. Без такой помощи могут закрыться до 60% предприятий отрасли, предупреждают участники рынка с годовым оборотом почти 200 млрд руб., пишет "Коммерсант", ссылаясь на копию письма.

Как следует из обращения, спрос на аттракционы почти исчез из-за запрета на посещение парков, закрытия специализированных площадок и развлекательных центров на фоне пандемии COVID-19.

В своем письме к господину Титову производители аттракционов уточняют, что коммерческие покупатели их оборудования, которые обеспечивают около 50% рынка, на 90% не смогут восстановить спрос в этом году. А государственные и муниципальные заказчики перераспределили расходы на другие оперативные нужды. В результате почти все производители аттракционов приостановили работу, а учитывая сезонность, могут не возобновить деятельность до конца 2020 года, отмечается в письме. На начало года спрос на аттракционы участники рынка оценивали в 2,5 млрд руб.

В качестве меры поддержки участники рынка предлагают субсидировать региональные бюджеты на закупку российских аттракционов (возможно, на условиях софинансирования) на сумму не менее 1 млрд руб. в этом году.