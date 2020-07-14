Олигархический капитал получит подарок

14 июля. FINMARKET.RU - Фиксированный платеж для россиян, ведущих бизнес за рубежом, – подарок олигархам. Доходы бюджета и инвестиции в российскую экономику от этого не возрастут, пишут "Ведомости".

До конца июля правительство должно разработать законопроект о фиксированном налоге на зарубежные доходы россиян. Как отмечал Владимир Путин в обращении к нации 23 июня, сейчас российские налоговые резиденты – владельцы зарубежных активов платятна полученный доход от деятельности так называемых контролируемых иностранных компаний по достаточно сложной, громоздкой и запутанной схеме. "Предлагаю ее кардинально упростить, предоставить право уплачивать фиксированную налоговую сумму – 5 млн руб. в год – без дополнительной отчетности. Таким образом, мы дадим стимул к развитию современного, ответственного бизнеса, причем именно в российской юрисдикции", – пояснил президент.

Сейчас физические лица – налоговые резидентыобязаны уплачивать в России налог со всего дохода, полученного в других странах. "Для большинства типов дохода ставка налога составляет 13%, для некоторых – 35%", – отмечает адвокат Forward Legal Григорий Нистратов, цитируемый "Ведомостями". Таким образом, получается, что фиксированный платеж снизит налоговую нагрузку для большинства граждан, получающих доход из-за рубежа свыше 38,46 млн руб. в год, так как он будет меньше 13% налога.

Например, если человек получит "заграничный" доход в размере 100 млн руб., то 5 млн составят всего 5% от этой суммы. "Это большой подарок для олигархического капитала и владельцев офшорных компаний, – рассуждает управляющий активами Инвестиционной компании "Финам" Петр Бубнов. – Особенно порадуется новой инициативе владелец НЛМК Владимир Лисин, выплативший в прошлом году налогов более 1 млрд руб. Теперь можно будет платить в 200 раз меньше".

Новые налоговые условия, по теории, должны стимулировать репатриацию капиталов. Однако у экспертов возникает множество сомнений относительно эффективности этой меры.

Для российской экономики плюсов, скорее всего, не будет, считают экономисты. "Никаких значимых доходов в бюджет это не принесет, даже напротив. Инвестиций российской экономике это тоже не даст: рисков много, потенциал заработка ограничен множеством факторов. Обновленный налоговый режим позволяет инвестировать за границей, не отягощая себя при этом бременем налогов", – подчеркивает старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова, чье мнение также приводят "Ведомости".