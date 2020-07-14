Отток населения из больших городов в провинцию может стать долгосрочным трендом

14 июля. FINMARKET.RU - Пандемия COVID-19 продемонстрировала наличие серьезных рисков для устойчивости сложившейся в России системы расселения и территориальной организации экономики, которые не были учтены при разработке действующей государственной политики в сфере пространственного развития, пишут в аналитической записке эксперты Центра территориальных изменений ИПЭИ РАНХиГС.

"Реакция на пандемию в форме "бегства" из крупных городов, наблюдавшаяся весной 2020 г. в России, заставляет критически отнестись к ставке на стимулирование агломерационных процессов в государственной политике пространственного развития", - отмечают аналитики.

В исследовании рассматривается влияние пандемии на систему расселения на примере московской агломерации – крупнейшей в России. В связи с отсутствием официальной статистики масштаб миграционного оттока из Москвы оценивается аналитиками по косвенным индикаторам, например, по данным сотовых операторов. Так, по данным МТС, в период с 25 марта по 8 апреля более 15% жителей столицы, которые являются абонентами МТС, приняли решение переждать период самоизоляции за пределами города: 79% из них – направились в Подмосковье, 21% – в другие регионы страны.

"Пандемия выступила "триггером", усилившим настроения части жителей мегаполисов переехать на территории с меньшей плотностью населения. Ключевой вопрос состоит в том: является ли рост ценности проживания вне крупных городов

исключительно краткосрочным явлением или может закрепиться в качестве долгосрочной тенденции", - задаются вопросом эксперты.

Аналитики рейтингового агентства Moody's считают, что ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса приведет к ускорению внутренней миграции: россияне будут стремиться в крупные экономические центры, из-за чего менее развитые регионы столкнутся с долгосрочным падением доходов и замедлением экономического развития. В своем прогнозе Moody's опирается на опыт кризиса 2014 г. Тогда ускорение миграции продолжалось по меньшей мере в течение 2-х лет после пика кризиса.

На взгляд экспертов РАНХиГС прогноз Moody's не в полной мере учитывает следующие факторы:

- расширение практики удаленной работы, создающее "окно возможностей" для проживания в пригородах, малых городах и сельской местности с сохранением уровня доходов характерного для крупных городов – центров экономического

роста;

- стремление сократить связанные с проживанием издержки в условиях прогнозируемого затяжного экономического кризиса;

-0 сохранение ожиданий повторения пандемии в актуальном массовом сознании с восприятием крупных городов как территорий повышенного риска заражения и связанных с этим страхов.

В отличии от кризиса 2014 г. одним из вероятных сценариев пространственного развития России является определенная коррекция миграционных потоков в пользу городов с населением менее 1 млн человек, средних и малых городов, сельской местности.

Опыт жизни в режиме самоизоляции привел к осознанию преимуществ загородного проживания, особенно с возможностью удаленной работы.

"Пандемия COVID-19 продемонстрировала риски для устойчивости сложившейся в России системы расселения и городского развития. <...> Возможны сдвиги вектора внутренней миграции: увеличение обратного потока из агломераций, особенно в южные регионы страны с более благоприятным климатом. В этом плане необходима корректировка как государственной политики управления пространственным развитием, так и политики стимулирования жилищного строительства пишут авторы исследования.

В целях более сбалансированного пространственного развития с учетом уроков Covid-19 эксперты предлагают дополнить антикризисный пакет следующими мерами:

1. Комплексная поддержка индивидуального жилищного строительства. Уже принятые меры ориентированы преимущественно на стимулирование индустриального многоэтажного домостроения и не учитывают реального многообразия жилищных потребностей и запросов граждан.

2. Ограничение высотности застройки с помощью инструментов градостроительного регулирования.

3. Модернизация жилищного фонда с неполным набором коммунальных услуг.

4. Распространение адаптированной под местные условия программы реновации на всю территорию страны.

Реализация предлагаемых мер позволит не только повысить устойчивость системы расселения и городской среды к возможным повторениям пандемии, но и уменьшить диспропорции в социально-экономическом развитии российских регионов, отмечается в исследовании.