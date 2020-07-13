Россияне смогут вернуть расходы, связанные с удаленкой

13 июля. FINMARKET.RU - Россиянам дадут возможность вернуть, связанные с удаленкой, например траты на электричество. Министерство труда и социальной защиты в целом поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые дополняют его положениями о режиме дистанционной (удаленной) работы - постоянном, временном, а также комбинированном (когда сотрудник часть времени проводит в офисе, часть - работает из дома), пишут "Известия" с ссылкой на проект отзыва правительства, который подготовило ведомство.

Законопроект подготовлен группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко. Правда, в своем отзыве Минтруд отметил, что авторам стоит уточнить понятия "неприкосновенность времени отдыха", а также "время взаимодействия". Плюс к этому министерство сочло нужным дополнить проект перечнем последствий, которые возникают при отказе сотрудника от дачи согласия на переход в режим временной дистанционной работы. Как следует из базы Госдумы, пока отзыв проходит процедуру межведомственного согласования, в нижнюю палату он еще не поступил.

Кроме того, из законопроекта следует, что сотрудник на удаленке вправе использовать личное оборудование, программно-технические средства, а также средства защиты информации. При этом может быть предусмотрен порядок компенсации дополнительных расходов, которые возникают, например, при работе на своем компьютере.

То есть такой пункт может появиться в "коллективных договорах, локальных нормативных актах <...>, трудовых договорах о дистанционной работе". Сейчас этот вопрос не урегулирован. Но, согласно тексту законопроекта, компенсация не будет обязанностью работодателя, это скорее предмет торга. Как пояснил "Известиям" один из авторов документа первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, в частности, работник сможет запросить возмещение затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера, который он ежедневно использует, и так далее.

Парламентарий подчеркнул, что до пандемии на дистанционном режиме в РФ трудилось около 30 тыс. человек (фрилансеры). После того как в стране начал распространяться коронавирус, число работников на удаленке выросло до 5 млн человек, сказал депутат. Он подчеркнул, что парламентарии столкнулись с жалобами людей на жесткую эксплуатацию со стороны работодателей.

В пресс-службе Минтруда "Известиям" сказали, что ведомство участвовало в подготовке законопроекта совместно с профсоюзами и работодателями. В Минтруде также подчеркнули, что, согласно предлагаемым поправкам, вопросы компенсации затрат на электроэнергию при удаленном режиме работы решаются в соответствии с принятыми локальными нормативными актами организаций и трудовых договоров.