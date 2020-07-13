Абитуриенты предпочли естественные науки, экономику, менеджмент

13 июля. FINMARKET.RU - Естественные науки, экономика, менеджмент и инженерное дело — самые популярные направления среди абитуриентов при поступлении в вуз, следует из исследования Центра внутреннего мониторинга и Дирекции по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ, опросив выпускников школ, узнали их планы по поступлению в вузы. Исследование проводилось по всей России с 23 июня по 2 июля, пишет "Коммерсант"

17% респондентов планируют изучать в университете естественные науки, экономику и менеджмент. Чуть меньше абитуриентов хотят учиться инженерному делу и техническим наукам (16% опрошенных), педагогике (15%), социальным и гуманитарным наукам (по 13%). Реже всего в приоритете оказывались военное и аграрное дело — 7% и 3% соответственно.

Абсолютное большинство выпускников школ уже определились с будущей специальностью: число затруднившихся составило всего 3%.

В 2019 году, по данным Минобрнауки, наибольшее число заявлений было подано на специальности в сфере медицины и экономики, а также на специальности, связанные со СМИ и международными отношениями. Если экономика осталась в списке самых популярных направлений, то желание изучать медицинские науки, согласно опросу ВШЭ, в этом году проявили лишь 12% респондентов. Отпугнуть абитуриентов и их родителей могли слухи, что студентов задействуют в «красной зоне» по лечению COVID-19, предположил научный сотрудник Центра институционального анализа науки и образования при Европейском университете Алексей Железнов. Доцент кафедры политических и общественных коммуникаций РАНХиГС Николай Кульбака добавил, что во время пандемии абитуриенты стали яснее понимать ответственность и профессиональный риск врача, что также заставило некоторых отказаться от идеи стать медиком. Отметим, в июне министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал самыми востребованными медицинские, педагогические и IT-специальности.

Впрочем, планы части выпускников еще могут поменяться, отмечают исследователи. Так, в 2019 году на технические науки поступило около четверти всех первокурсников, в то время как доля планировавших это сделать тогда составила 16%,— признак того, что специальность выбирали по «остаточному принципу». Более того, согласно опросу, большинство абитуриентов (58%) стремятся поступить на бюджетные места и пойдут учиться в вуз, в который пройдут по баллам ЕГЭ. На коммерческое место в выбранном вузе подадут документы лишь 24%.