За год уровень киберпреступности вырос вдвое

13 июля. FINMARKET.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, посвященное расследованию киберпреступлений. Председатель СК начал с заявления, что с развитием IT-технологий и Интернета вопрос ответственности за совершение киберпреступлений встает остро не только в нашей стране, но и во всем мире, рассказала "Российской газете" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По словам Бастрыкина, с 2013 года уровень преступности с использованием высоких технологий возрос более чем в 20 раз. В прошлом году этот показатель в сравнении с 2018 годом увеличился почти в 2 раза: зарегистрировано 294 409 преступлений, или на 68,5% больше. В сфере компьютерной безопасности в 2019 году зарегистрировано 2 883 преступления, при этом за последние три года рост составил 65%.

Именно из-за такой тенденции в Следственном комитете создали специализированный отдел по расследованию преступлений, совершенных с использованием высоких технологий. По мнению Бастрыкина, это подразделение должно "стать площадкой, объединяющей усилия различных государственных ведомств, научных учреждений и специалистов для эффективного и слаженного противодействия преступным явлениям в информационной сфере".

По словам руководителя ведомства, от следователей этого подразделения требуется не только расследование таких преступлений, но и создание особых подходов, методик производства следственных действий, формирование аналитической базы, "аккумулирующей сведения о совершенных киберпреступлениях в стране, носящих межрегиональный и зачастую трансграничный характер".

Председатель СК России на совещании сказал, что его подчиненными в 2019 году и за 5 месяцев текущего года расследовано 13312 преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, а также в сфере компьютерной информации.