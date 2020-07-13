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13 июля 2020 года 09:04
Крупные ритейлеры и банкиры не спешат внедрять СБП
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Валерий Матыцин/ТАСС
13 июля. FINMARKET.RU - Крупные ритейлеры откладывают подключение к сервису оплаты через СБП. В частности, такие работы временно приостановили "М-Видео" и "Детский мир", рассказали "Коммерсанту" источники на финансовом рынке Принимать платежи за товары или услуги через СБП стало возможно с октября прошлого года. Но сегодня на сайте НСПК, которая выступает операционным и платежным клиринговым центром СБП, перечислены только 12 структур, клиенты которых могут отправлять и принимать оплату через СБП. По словам банкиров, интерес к услуге сегодня проявляет в основном малый бизнес. Так, директор по развитию Делобанка (входит в группу СКБ) Ирина Кузьмина сообщила, что в июне количество платежей через СБП посредством QR-кодов увеличилось почти втрое, оборот вырос в пять раз, средний чек - почти в два раза. Заместитель директора департамента электронного бизнеса ПСБ Никита Хомутов отметил, что в июне оборот платежей, совершенных при помощи QR-кода, увеличился втрое к маю, количество операций выросло на 50%. "Несмотря на то что сервис по оплате покупок с помощью QR-кода реализован в ПСБ относительно недавно, мы уже отмечаем повышенный спрос. Крайне важно, чтобы абсолютно любой предприниматель мог иметь возможность альтернативного приема оплаты помимо наличных средств",- уверен он. В банке "Тинькофф" картина немного другая - там отметили, что по сравнению с маем оборот платежей через СБП при помощи QR-кодов почти удвоился, но оказался ниже февральского. Между тем, утверждает один из собеседников "Коммерсанта", усилия ритейлеров, наоборот, сосредоточены на том, чтобы как минимум продлить временное снижение комиссий по классическому эквайрингу, а в идеале закрепить нынешние ставки на постоянной основе и расширить их действие.
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