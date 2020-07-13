Число новых фирм в мае упало в два раза

13 июля. FINMARKET.RU - В мае 2020 года число зарегистрированных юрлиц в России уменьшилось в два раза по сравнению с предыдущим годом и составило 11,2 тыс. (против 22,3 тыс.), следует из данных ФНС. Большей частью новых фирм стали общества с ограниченной ответственностью - их количество достигло 10,9 тыс. Также было открыто 730 некоммерческих организаций и 64 акционерных общества. Схожую динамику показали и ИП: число новых индивидуальных предпринимателей оказалось в 2,4 раза меньше, чем в прошлом году, сократившись до 27 тыс., пишут "Известия"

Впрочем, количество ликвидированных фирм в мае также показало снижение. В 2019-м их было 54 тыс., а в этом году - 32 тыс., то есть на 40% меньше. Число прекративших существование ИП тоже сократилось, но на 30%: с 52 тыс. до 37 тыс.

При этом больше всего организаций закрылось в сфере торговли - оптовой (10,6 тыс.) и розничной (2,6 тыс.), строительстве (5,6 тыс.), научной и технической деятельности (2,8 тыс.). Много фирм "потеряли" обрабатывающие производства (2,2 тыс.), а также отрасли транспортировки и хранения (2,1 тыс.). Меньше всего пострадало производство табачных изделий, недосчитавшись только двух компаний, а также деятельность трубопроводного транспорта (минус три организации).

Снижение количества регистрируемых юрлиц в мае по сравнению с прошлым годом обусловлено ограничениями в связи с коронавирусом, заявили "Известиям" в Минэкономразвития. При этом сопоставимое снижение числа ликвидированных предприятий говорит о том, что меры поддержки бизнеса, реализуемые с первых дней карантина, принесли результат, добавили в ведомстве. Там также подчеркнули: главной целью мер было помочь предпринимателям сохранить бизнес и персонал, а кроме того, перейти к скорейшему восстановлению работы после снятия ограничений.

Во время кризиса все процессы замедляются: предприниматели ждут, что будет дальше, и стараются не принимать скоропостижных решений, пояснил статистику ФНС первый вице-президент "Опоры России" Владислав Корочкин. И тем более они не спешат ликвидировать бизнес: об этом говорит тот факт, что за время карантина в два раза выросло количество предприятий, выставленных на продажу. Зачастую проще реализовать компанию, пусть и по невысокой цене, чем запускать процедуру ликвидации, пояснил он. Корочкин добавил, что основную часть ликвидированных фирм, как правило, составляли фирмы-однодневки, которые закрывала ФНС. В настоящее время налоговые проверки приостановлены, напомнил эксперт.

Замедление динамики регистрации и закрытия фирм не означает, что бизнес легко переносит кризис. Сильнее всего от коронавируса пострадали малые и средние предприниматели, 13% из которых уже закрыли свои фирмы, а 7% находятся в стадии ликвидации, категоричен глава ТПП РФ Сергей Катырин. У многих просто не оказалось финансовой подушки, чтоб пережить период простоя, пояснил он. Возврат к "доковидным" показателям займет у бизнеса от шести месяцев до двух лет, спрогнозировал Катырин.