Москва растеряла позиции в рейтинге цен на жилье

10 июля. FINMARKET.RU -стала аутсайдером по росту цен на вторичное пишут "Ведомости". Российская столица опустилась более чем на 100 позиций - с 41-го на 143-е место - в ежегодном рейтинге городов по росту стоимости цен на вторичное жилье (Global Residential Cities Index), составленном консалтинговой компанией Knight Frank.

В Москве, как следует из описания рейтинга, стоимость жилья на вторичном рынке упала на 3,6%. Часть собственников из-за ситуации с коронавирусом уже в феврале и марте 2020 г. начали временно отказываться от продажи квартир, в основном качественных и дорогих, говорит директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. В итоге в продаже остались квартиры, владельцы которых были готовы снижать их стоимость для ускорения сделок, объясняет Широкова. Все это и привело к снижению позиции Москвы в рейтинге.

Опрошенные "Ведомостями" аналитики утверждают, что снижение стоимости вторичного жилья было временным. Если считать с июня 2019 г. по июнь 2020 г., то средняя1 кв. м выросла на 7%, а если считать за первое полугодие, то на 1,3% до 214 000 руб., говорит управляющий партнер "Метриума" Мария Литинецкая. Но она признает, что динамика в первом-втором кварталах была разной. Если в первые три месяца стоимость на готовые квартиры выросла примерно на 2,7%, то в период с апреля по июнь она снизилась на 1,4%. Падение спроса на вторичном рынке было гораздо радикальнее, чем в новостройках, отмечает Литинецкая. В 1-м квартале было зафиксировано 34 000 сделок купли-продажи в Москве, тогда как во 2-м квартале – лишь 9100, ссылается она на данные Росреестра.

Knight Frank исследовала еще один российский город – Санкт-Петербург. Но там, как считает компания, средняя цена на вторичном рынке в отличие от Москвы выросла на 14%. В результате город занял 6 место в рейтинге, опустившись за год вниз на две позиции. Рост цен связан в том числе с ослаблением рубля и повышенным спросом на квартиры, объясняет гендиректор Knight Frank St. Petersburg Николай Пашков.

Всего в рейтинге 150 городов, данные приведены на конец марта 2020 года, когда пандемия коронавируса уже достигла пика в некоторых странах Азии, но еще не набрала обороты в Европе, Северной и Южной Америке. Лидер рейтинга - Манила: там цены на готовые квартиры с марта 2019 года по март 2020 года выросли на 22%. 2-е и 3-е места - у Будапешта и Измира, в обоих городах жилье подорожало на 16,3%.