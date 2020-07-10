Исполнение нацпроектов за 6 месяцев составило 35% от годового плана

10 июля. FINMARKET.RU -за первые 6 месяцев исполнены более чем на треть от годового плана, следует из отчета Минфина, пишут "Известия"

Согласно последним поправкам в бюджет на 2020 год, на реализацию 13 нацпроектов заложено более 2,1 трлн рублей. Из этой суммы за 1-е полугодие использовано 757 млрд, или 35%. Наиболее высокий уровень исполнения у "Малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы". Расходы по нему запланированы на сумму почти 50 млрд рублей, из них уже освоено 30 млрд, или 60%. Больше всего средств использовано на программу льготного финансирования для малого бизнеса - 17 из 25 млрд.

Самый весомый вклад в реализацию всей программы национальных целей за 6 месяцев внесло "Здравоохранение". Это направление второе по исполнению и третье по общей стоимости. В 2020 году на него предусмотрено 312 млрд рублей, из которых освоено 168 млрд - 54%. Больше всего средств израсходовано по программе оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями - 120 млрд из плановых 120.

Худшим оказалосьпо "Цифровой экономике". На этот нацпроект израсходовано 14 млрд из 124, то есть около 11%. Из отдельных мероприятий всего направления один из наиболее низких результатов у программы подключения к интернету - 0,9 млрд из 18 (5%).

Второй антилидер - "Международная кооперация и экспорт". По нему освоено 10 млрд из 75 (13%). Среди проектов федерального уровня, входящих в состав национального, низкие показатели у "Логистики международной торговли". На него запланировано почти 8 млрд рублей, а израсходовано 0,4 (5%).

Самый дорогой нацпроект - "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" - на 6-м месте по уровню исполнения. Предполагается, что в 2020 году он обойдется в 337 млрд рублей, из них освоено уже 116 млрд. Лучше всего исполнена программа по строительству коммуникаций между центрами экономического роста. По ней использовано 43% средств, или 82 млрд из 190.

Исполнение других национальных целей за первое полугодие 2020 года, кроме уже упомянутых, выглядит следующим образом: