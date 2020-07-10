Эксперты поспорили о необходимости деноминации рубля

10 июля. FINMARKET.RU - С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев, сообщают "Ведомости". Основным аргументом в пользу такой меры он считает зафиксированный Центробанком рост наличных денег в стране: в начале июля объем наличной денежной массы превысил 11,6 трлн руб., т. е. на каждого россиянина, включая заключенных, инвалидов и младенцев, приходится по 80 000 руб. наличных денег

Как заявил Разуваев "Ведомостям", банковские счета в последние месяцы обнуляют как бизнес, так и обычные граждане. Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах. "Только за прошлый год граждане получили незадекларированного дохода на 13 трлн руб.", – отмечает аналитик.

"Последняярубля в России состоялась в январе 1998 г. Коэффициент был 1 к 1000.с 1998 г. значительно потерял свою стоимость относительно товаров и услуг и всех без исключения мировых валют. Самое время подумать о новой деноминации рубля", – уверен Разуваев.

Коэффициент деноминации 1 к 100, по его мнению, напрашивается сам собой. В этом случае бутылка воды будет стоить 30–70 коп., проезд в метро – 50 коп., а квартиры перестанут оцениваться миллионами рублей. "Возвращение копейки добавит доверия российской валюте", – уверен Разуваев.

В Банке России "Ведомостям" не стали комментировать идею о деноминации рубля отказались, а независимые эксперты в основном критично относятся к новой денежной реформе.

"Традиционно российские власти проводили деноминацию рубля либо до, либо после значительной девальвации национальной валюты. Сейчас такой ситуации нет", – говорит генеральный директор New Riga Finance Club Василий Коновалов. "Количество нулей на российских рублях еще не так велико, как это было, скажем, в 1997 г. Так что очевидной спешки с проведением деноминации пока попросту нет", – соглашается аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев,которого приводит газета.

Инвестиционный стратег "Алор брокера" Павел Веревкин также напоминает, что "последняя деноминация 1998 г. была сопряжена с дефолтом по государственным долгам, но сейчас такой угрозы нет, поскольку размер госдолга у нас остается одним из самых низких в мире".

По мнению большинства аналитиков, "обрезание нулей" не принесет никакой пользы, а только посеет панику среди населения, которая повлечет за собой еще больший вывод денег в наличность и в валюту и потребует больших бюджетных затрат. По расчетам генерального директора New Riga Finance Club Василия Коновалова, стоимость самой деноминации может обойтись государству в несколько десятков миллиардов рублей.

"Решить проблему роста наличности в России деноминацией точно не получится, так как причиной этого служит нестабильная экономическая обстановка после пандемии на фоне снижения депозитных ставок в банках и реализации отложенного спроса на товары и услуги после снятия карантина", – уверен Коновалов. По его мнению, спрос на наличные деньги в России будет снижаться по мере стабилизации жизни после карантина.