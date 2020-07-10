Регионы, поставившие на развитие бизнеса, потеряют больше

10 июля. FINMARKET.RU - Специалисты РЭУ им. Г.В. Плеханова попытались оценить, как пандемия коронавируса отразилась на бюджетах российских регионов и к чему им стоит готовиться в ближайшие месяцы. Основной их вывод на первый взгляд кажется парадоксальным -субъектов Федерации, которые до пандемии считались наиболее благополучными, пострадают больше, чем финансы проблемных регионов, пишут "Ведомости".

Специалисты РЭУ рассмотрели три сценария развития событий. Согласно первому, «оптимистичному» (для бюджета) сценарию, события будут развиваться по аналогии с кризисом 2008–2009 гг.: региональные власти будут экономить бюджетные деньги, минимизируя программы поддержи производства. В этом случае у подавляющего большинства регионов бюджетные доходы снизятся не критично – в пределах 10 процентных пунктов.

По второму, умеренно пессимистичному сценарию, бюджетные расходы будут сохраняться на уровне прошлого и начала этого года. По третьему, пессимистичному сценарию,начнут активнее тратить деньги на поддержку экономики, как это делали в последние месяцы Москва или Татарстан.

Как считают специалисты РЭУ, если региональные власти будут придерживаться первого сценария, у подавляющего числа регионов бюджетные доходы снизятся в пределах 10 процентных пунктов, а для 12 субъектоввероятен рост доходов. При умеренно пессимистичном сценарии четыре региона столкнутся с существенным падением доходов – более 20 п. п.: Республика Татарстан, Кемеровская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

При третьем сценарии такое падение грозит уже бюджетам 13 субъектам Федерации: дефицит более чем в 20% расходов прогнозируется у Республики Татарстан, Иркутской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Кемеровской области, Республики Башкортостан, Липецкой области, Московской области, Удмуртской республики, Свердловской области, Ненецкого автономного округа, Белгородской, Ленинградской и Томской областей.

При этом при любых сценариях выделяется группа лидеров – регионов, которым не грозит снижение бюджетных доходов. Секрет этого благополучия очень прост: для них основным источником дохода является подоходный налог с работников бюджетной сферы – чиновников, учителей, врачей и т. д., пишут "Ведомости" Таким образом, регионы, в наименьшей степени зависящие от активности бизнеса и промышленных предприятий, оказываются сегодня в наименее уязвимом положении.