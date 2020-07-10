Более 60% россиян ожидают ухудшения благосостояния в 2020-м

10 июля. FINMARKET.RU - Уровень обеспокоенности россиян негативными последствиями пандемии COVID-19 для экономики страны и своего материального положения стал постепенно снижаться. Но отрицательные оценки по-прежнему доминируют в настроениях граждан. Более половины россиян демонстрируют пессимистичные ожидания относительно своего благосостояния в течение года, пишут "Известия", ссылаясь на результаты мониторинга РАНХиГС.

Так, 36% респондентов считают, что их финансовое положение несколько снизится, а 27% — существенно ухудшится. О том, что не будет каких-либо изменений в доходах, рассказали 25% опрошенных, и лишь 6% граждан заявили, что их материальное положение улучшится в той или иной мере.

В рамках исследования РАНХиГС получены онлайн-анкеты от 2,1 тыс. человек, преимущественно проживающих в региональных центрах и городах, имеющих высшее образование и работу.

В пресс-службе Минтруда "Известиям" заявили, что в России с конца марта по июнь уволено более 3,7 млн граждан, а число трудоустроенных составило свыше 3 млн. Кроме того, в июне замедлился рост численности регистрируемых в качестве безработных, добавили в пресс-службе. Сейчас на учет встают в среднем по 140 тыс. человек в неделю, а в середине апреля и мае было по 220–250 тыс.

Так, угрозу пандемии для экономики как значимую продолжают оценивать 69% респондентов, и лишь 18% говорят о ее умеренном влиянии (в апреле — 85 и 9% соответственно). Вместе с тем число респондентов, полагающих, что распространение коронавируса представляет значительную опасность для их материального достатка, снизилось, составив 41% против показателя апреля в 56%. Параллельно выросла доля граждан, оценивающих влияние пандемии на собственноекак умеренное, а также наблюдается увеличение числа ответов о незначительном или нулевом влиянии новой инфекции на личные доходы, говорится в отчете.

Впрочем, отмечают "Известия", несмотря на некоторые сдвиги в оценках, более половины респондентов, говоря о собственном благополучии в течение года, выразили пессимистичные ожидания. Так, 36% россиян считают, что их финансовое положение ухудшится не сильно, а 27% заявили, что это будет существенно. Четверть опрошенных рассказали, что каких-либо изменений в их доходах не ожидается, и лишь 6% граждан заявили об улучшении материального достатка в той или иной мере в течение года.

"По результатам пяти мониторингов, проводимых с начала пандемии, кардинальных изменений в настроениях граждан нет, пессимизм в отношении будущего продолжает превалировать. Единственное в оценках изменилось то, что если раньше люди свои страхи связывали со страной, то сейчас сузили их до благополучия собственной семьи. Комплекс негативных экономических эффектов, таких как сокращение уровня занятости, рост безработицы и падение доходов населения, усиливают неопределенность, формируя неуверенность в завтрашнем дне", — отметил один из авторов мониторинга, завлабораторией методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин.