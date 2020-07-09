Спрос на офисы резко упал

9 июля. FINMARKET.RU - Пересмотр компаниями своих планов на переезд и сдача офисных площадей в субаренду привели к значительному сокращению спроса на помещения в бизнес-центрах Москвы. По данным консультантов на рынке недвижимости, количество сделок по аренде и покупке офисов в первом полугодии снизилось почти вполовину по сравнению с январем—июнем 2019 года. По итогам 2020 года этот показатель может оказаться минимальным за последние пять лет, пишет "Коммерсант".

Количество сделок по аренде и покупке офисов снизилось по итогам января—июня на 46% в годовом сравнении — с 301 тыс. кв. м до 163 тыс. кв. м, пишет "Ъ", ссылаясь на подсчеты аналитиков Knight Frank.

В Knight Frank объясняют спад поглощения, в том числе, остановкой большинства сделок, находившихся на ранней стадии обсуждения в начале года. Из-за последствий коронавируса компании отказались от планов на переезд, поэтому забронированные ими площади снова вышли на рынок.

В 2019 году в эксплуатацию было введено всего 500 тыс. кв. м офисов, что стало минимальным объемом за последние два года. К этому моменту совокупный объем офисов в Москве составил 16,8 млн кв. м, из них в классе A сейчас свободны 8,9% площадей, а в классе B — 6,7%.

По данным JLL, которые также приводит "Ъ", наибольшую активность среди арендаторов проявляют финансовые организации, компании сферы услуг и занимающиеся разработкой недр. На них пришлось 48%, 20% и 15% сделок во втором квартале.