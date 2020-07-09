Молодежь предложили трудоустраивать за госсчет

9 июля. FINMARKET.RU - Выпускников вузов и колледжей предложили устраивать на годовые стажировки, а зарплату новичков или ее часть — компенсировать из бюджета. Такую инициативу в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений направила Федерация независимых профсоюзов (ФНПР). Идею уже поддержали работодатели, но чиновники пока не обозначили свою позицию, пишут "Известия". Мера могла бы помочь побороть безработицу среди молодежи, но, по расчетам газеты, для этого в госбюджете придется найти от 12 млрд до 100 млрд рублей в год.

Инициатива об оплачиваемых за счет государства стажировках для выпускников сформулирована в письме в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК; объединяет представителей правительства, работодателей и профсоюзов). Документ, с которым ознакомились "Известия", подписала зампред ФНПР Нина Кузьмина. Федерация предлагает закрепить в законодательстве положение о том, чтовузов, а также колледжей, техникумов и других организаций среднего профессионального образования имеют право на оплачиваемую стажировку сроком на один год с субсидированием заработной платы со стороны государства. Воплощение идеи в жизнь решило бы основные проблемы в области трудоустройства выпускников: отсутствие опыта работы и права на первое рабочее место, отмечено в документе. В нем же указано, что инициативу можно включить в национальный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Также в письме уточняется, что на одном из совещаний по формированию этого плана представители организации уже предложили такую идею.

На ближайших заседаниях РТК этот вопрос обсуждать не планируется, сказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, курирующей работу комиссии.

Для решения проблемы молодежной занятости уже создается цифровая витрина стажировок и практик на базе портала "Работа в России", отметили в Минтруде. Кроме того, выпускников поддерживают региональные правительства.

Этим летом, по официальным оценкам, на рынок труда выйдет около 1 млн молодых специалистов: 738 тыс. выпускников колледжей и техникумов и 267 тыс. окончивших вузы. В случае если государство будет платить им даже минимальную зарплату 12,1 тыс. рублей, нагрузка на бюджет превысит 12 млрд рублей в месяц и 145 млрд в год.

В России уже есть опыт субсидирования зарплат, напомнила замруководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская. Например, по программе повышения трудовой мобильности работодатель получает от государства 225 тыс. рублей, которые могут быть направлены на помощь сотруднику при переезде в другой регион и надбавки к заработку.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) также прорабатывали идею субсидирования зарплат выпускников, сообщил "Известиям" вице-президент организации Федор Прокопов. Однако бизнес считает необходимым еще и снять запрет на заключение срочных трудовых договоров с выпускниками, рассказал он. Речь о контрактах, которые заключают на определенный период — например, три месяца, полгода, год. Когда срок заканчивается, работодатель и сотрудник могут заключить новое соглашение или расстаться.