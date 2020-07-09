В РФ выявлен огромный ресурс потенциальных бизнесменов

9 июля. FINMARKET.RU - Свыше 20 млн россиян хотели бы заняться предпринимательской деятельностью, показывают опросы различных исследовательских центров. Столько энтузиастов бизнеса возникло в прошлом году после взрывного роста в три раза и продолжает держаться на том же уровне, несмотря на перипетии двойного коронавирусно-нефтяного кризиса. Кризис не помеха молодежному задору, подтверждают эксперты, вот только, судя по оценкам граждан, Россия по условиям для открытия бизнеса находится на последних местах в мире, пишет "Независимая газета".

Пандемия не изменила число россиян, желающих открыть свой бизнес, – 14% жителей нашей страны рассматривают для себя такую возможность, отмечается в июльском исследовании IFORS Researсh, на которое ссылается "НГ". Точно такую же цифру показывал опрос и в феврале, то есть еще до начала локдауна в экономике. В июне был опубликован российский отчет проекта "Глобальный мониторинг предпринимательства» (GEM) за 2019 год, который подготовил институт "Высшая школа менеджмента" Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ). Там также фигурируют 14% россиян с предпринимательскими намерениями.

"Что ж, 14% – это очень хороший показатель на фоне среднемировых 8–9%", – сказал "НГ" первый вице-президент "Опоры России" Азат Газизов. С его точки зрения, такой рост – это первые плоды работы федерального проекта по популяризации предпринимательства, принятого в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Согласно паспорту проекта, в регионах должно резко вырасти количество людей, обученных основам ведения бизнеса и финансовой грамотности, с 91,5 тыс. в 2019 году до 453,1 тыс. в 2024-м.

"Результаты наших исследований говорят о том, что российскиене готовы уходить из бизнеса или отказываться от планов открыть свое дело, несмотря на трудности, возникшие в период карантина и пандемии, – сказала "НГ" директор направления исследований в сфере человеческого капитала аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова. – Так, 78% участников опроса из тех, у кого пока нет своего бизнеса, отметили, что текущая ситуация не повлияла на их желание стать предпринимателями, только 6% сообщили, что такое желание пропало. Кроме того, 88% опрошенных "действующих" предпринимателей сообщили, что кризис не заставит их завершить предпринимательскую деятельность".

В отчете ВШМ СПбГУ также говорится о значительном росте в России оценок наличия благоприятных возможностей для открытия бизнеса в регионах проживания респондентов – почти на 7 процентных пунктов за год до наивысшего с 2009 года значения в 29,6%. Правда, пишет "НГ", по этому показателю РФ заняла только 48-е место, ниже нее остались Япония и Белоруссия. К странам, где наиболее оптимистично рассматривают возможности для открытия бизнеса, относятся Польша (87,3%), Индия (83,1%) и Швеция (79,8%).

Исследование, проведенное НАФИ в 2019 году, показало, что большинство россиян (74%) положительно относятся к людям, решившим открыть свое дело, а образ предпринимателя в сознании россиян меняется: если ранее предпринимательство ассоциировалось с нестабильной ситуацией 90-х годов, то сегодня предприниматель воспринимается как успешный и самостоятельный человек, который трудолюбив и решителен, указывает "НГ".