Бизнес просит ограничить платежные комиссии

9 июля. FINMARKET.RU - Московское отделение "Деловой России" направило председателю комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову письмо с предложениями по "восстановлению экономической устойчивости со стороны финансовых институтов". В частности, предлагается "сохранить действующие ограничения тарифов банковского эквайринга для медицинских организаций и онлайн-эквайринга", а также ограничить эквайринговыедля аптек на уровне 1%, а для всех остальных на уровне 1,5%, пишет "Коммерсант"

Ограничения предлагается установить законодательно. Аналогичное письмо направлено руководителю службы по защите прав потребителей Банка России Михаилу Мамуте с просьбой поддержать предложения бизнесменов.

Аксаков переадресовал вопрос ЦБ: "Эквайринговые ставки в соответствии с законом имеет право регулировать Банк России, именно он был наделен такими полномочиями и уже принял соответствующее решение по ряду категорий на время пандемии". Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков уверен, что депутаты не будут пересматривать конструкцию закона о Национальной платежной системе, где нет прямого регулирования тарифов и комиссий участников платежей в РФ.

Но бизнесмены не собираются останавливаться. "Мне как представителю ритейла хотелось бы, конечно, европейских ставок - 0,5% и рядом, но мы понимаем, что в России часть банковских услуг бесплатна и поэтому пока 1,5%",- заявил "Коммерсанту" сопредседатель московской "Деловой России" Андрей Павлов.

По мнению экспертов, проблема в том, что у банков на продвижение СБП нет денег, а ритейлеры вкладываться в ее развитие не спешат.