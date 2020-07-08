Инфляция в РФ в июне замедлилась до 0,2%

В июне потребительские цены в РФ повысились на 0,2% после роста на 0,3% в мае, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение цен на 0,3%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,2%

8 июля. FINMARKET.RU - В июне 2020 годасоставила 0,2% после 0,3% в мае, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В 1-м полугодии цены выросли на 2,6%.

В июне 2019 года была зафиксирована нулевая инфляция, с начала года рост цен составил 2,5%.

Годовая инфляция в июне текущего года ускорилась до 3,2,% после 3,0% в мае.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,2%, непродовольственные товары - на 0,3%, услуги - на 0,1%.

В 9 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,5% и более. В наибольшей степени в Еврейской автономной области - 0,8%, Кировской и Тверской областях - 0,7%, в связи с удорожанием продуктов питания на 1,0-1,8%.

В Москве цены выросли за месяц на 0,4%, в Санкт-Петербурге - не изменились (с начала года - прирост цен составил 2,3% и 2,5% соответственно).

Инфляция в июне 2020 года оказалась немного меньше ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, равнялся 0,3%. Эксперты ожидали ускорение годовой инфляции до 3,2-3,3% из-за низкой базы прошлого года (в июне 2019 года инфляция была нулевой).

Консенсус-прогноз по инфляции на 2020 год продолжил снижаться - до 3,9% с 4,5% по опросу в конце мая и 4,8% по опросу в конце апреля, на 2021 год остался прежним и также равняется 3,9%. Консенсус укладывается в интервальный прогноз ЦБ по инфляции на 2020 год (3,8-4,8%) - ближе к нижней его части, при этом выше ожиданий Минэкономразвития, которое в июне понизило свой прогноз на 2020 год до 3,5% с 4%.

В июне существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало увеличение цен на крупы и бобовые.

Заметно выросли цены на гречку - на 3,2%. Подорожание на 5,0% и более отмечено в 19 субъектах Российской Федерации, самое значительное в Магаданской области - на 9,3% и Калужской области - на 9,1%. Цены на рис увеличились на 2,2%, крупу манную и овсяные хлопья "Геркулес" - на 2,1%, горох и фасоль - на 1,9%, крупы овсяную и перловую - на 1,0%.

В то же время снизились цены на яйца куриные - на 7,3%, сахар-песок - на 0,8%, молоко стерилизованное - на 0,6%, кальмары мороженые - на 0,5%, рыбу мороженую (кроме сельди) - на 0,4%, мясо индейки, икру лососевых рыб, молоко пастеризованное - на 0,2%.

Существенное снижение цен отмечено на отдельные виды плодоовощной продукции: на лимоны - на 29,4%, помидоры - на 23,2%, огурцы - на 15,0%, лук репчатый - на 14,2%, чеснок - на 13,3%, капусту белокочанную - на 6,6%, бананы - на 3,1%. Вместе с тем наблюдался рост цен

на картофель - на 21,1%, яблоки - на 14,8%, свеклу - на 5,4%, морковь - на 5,9%, апельсины - на 3,0%, виноград - на 2,4%.

Цены на бензин в июне выросли на 0,8% после нулевого изменения в мае и снижения на 0,2% в апреле. С начала года рост составил 1%. При этом в годовом выражении бензин подорожал на 1,5%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за июнь текущего года не изменились, за 6 месяцев выросли на 0,8%.

В июне из непродовольственных товаров наиболее значительно подорожало газовое моторное топливо - на 19,0%. Увеличение цен зафиксировано в 64 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области), на 19,8% и более - в 17 субъектах.

Среди прочих непродовольственных товаров подорожали: ювелирные изделия - на 1,8%, фотоаппараты - на 1,1%, электропылесосы напольные, легковые автомобили иностранных марок, сигареты с фильтром отечественные - на 1,0%.

Вместе с тем снизились цены на отдельные виды медицинских товаров и медикаментов. Одновременно снизились цены на телевизоры - на 0,9%, электроутюги - на 0,7%, мониторы для настольного компьютера, миксеры, блендеры, краску для волос - на 0,5-0,6%.