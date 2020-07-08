Быть или не быть дефициту новых гаджетов в РФ

8 июля. FINMARKET.RU - Производители электроники попросили правительство перенести сроки вступления норм о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV еще на 1,5 года - до 1 июля 2022 года. Компании не успевают выполнить все новые требования. И, как говорится в письме, направленном президентом ассоциации РАТЭК Александром Онищуком главе правительства Михаилу Мишустину, россияне могут остаться без высокотехнологичных новинок, которые будут доступны во всем мире в новом году.

Как пишут "Известия" , производители электроники раскритиковали подготовленный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проект постановления правительства, в котором обозначены правила установки российского программного обеспечения на технически сложные товары. .

Согласно документу ФАС, с 1 января 2021 года производители смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV должны будут установить на свою продукцию российское ПО. В обращении к правительству в РАТЭК, в которую входят такие гиганты, как Apple, Samsung, LG и другие, уточнили, что на сегодняшний день постановление правительства, прописывающее детали этой нормы, не подписано, а перечень одобренных разработчиков российского программного обеспечения не опубликован. То есть производители не могут предпринимать какие-либо конкретные шаги для исполнения новых требований, подчеркнули в ассоциации. Более того, выделенного до 2021 года времени недостаточно для подготовки к серьезным изменениям производственных процессов. Продукция всех, кто не успел, может оказаться под запретом, что вызывает у бизнеса тревогу.

Согласно проекту ФАС, в течение 2-х месяцев после подписания постановления следует утвердить документацию, необходимую для исполнения новых правил. Только после этого начнется формирование перечня российского программного обеспечения, которое можно использовать для предустановки, на что уйдет еще 3 месяца, уверены производители. И уже по завершении компании смогут запустить переговорный процесс с разработчиками из РФ. Инженерно-технические работы по установке отечественного ПО на устройства начнутся не ранее февраля 2021 года, уверены изготовители.

В РАТЭК подчеркнули, что бизнес не успеет подготовиться к 1 января 2021 года к исполнению новых требований. Это значит, что российские потребители останутся без высокотехнологичных новинок, которые в начале года будут доступны во всем мире. В итоге российская розничная торговля уступит место своим зарубежным конкурентам - иностранным интернет-магазинам.

В связи с этим в ассоциации предложили отложить дату вступления в силу регулирования в области предустановки российского ПО минимум до 1 июля 2022 года, а также вернуть проект постановления ФАС на доработку.

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сказал "Известиям", что поправки в закон о защите прав потребителей вступают в силу с 1 января 2021 года, эта дата актуальна для всех типов устройств. Перенос сроков противоречит принятому закону, отметил он. При этом проект постановления уже внесен в правительство, подчеркнул он.

По словам Голомолзина, ФАС не располагает сведениями о том, что новые требования ограничат объемы продаваемой в РФ электронной техники.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин сказал "Известиям", что если постановление правительства подпишут лишь к концу года, отрасль действительно не успеет реализовать новые требования. В этом случае россияне вообще не смогут покупать новинки без предустановленного отечественного ПО - оборот такой техники в стране будет запрещен.