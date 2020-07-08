Глава Mastercard: Россия - один из самых продвинутых платежных рынков в Европе

8 июля. FINMARKET.RU - Пандемия коронавируса сыграла на руку платежным системам. Согласно опросу, 43% россиян стали реже платить наличными, а 22% совсем ими не пользуются, предпочитая карты. При этом 36% респондентов сказали, что используют смартфоны для бесконтактной оплаты. Согласно тому же опросу, 16% россиян впервые попробовали бесконтактную оплату, а половина респондентов стали пользоваться картами с этой технологией чаще.

Президент Mastercard Europe Марк Барнетт в интервью "Ведомостям" заявил, что- один из самых продвинутых и развитых платежных рынков в Европе.

По его словам, если посмотреть на процентное соотношение безналичных и наличных платежей, некоторые крупные страны с развитой экономикой даже близко не стоят рядом с Россией в этом плане. "Конечно, есть рынки, например в Северной Европе, с которыми я работал, где уровень развития электронных платежей еще выше. Но я считаю, что Россия - очень прогрессивный, современный и эффективно работающий рынок", - констатировал Барнетт.

Говоря о том, какое положение Россия занимает в бизнесе Mastercard и платежной индустрии в целом, он отметил, что "однозначно Россия - огромная и важная часть нашего бизнеса в Европе".

По словам главы Mastercard в России Алексея Малиновского, доля безналичных платежей растет и будет только расти. - кстати, в том числе и благодаря использованию карт во время пандемии. Кроме того, Он отметил, что за последние 10 лет Mastercard принесла на российский рынок целый ряд инноваций, первой из платежных систем внедрив бесконтактную технологию в России. "И сейчас мы активно работаем над ее дальнейшим распространением", - сказал Малиновский. "В России мы повсеместно видим большие изменения. Например, в нашей стране очень распространены платежи с помощью смартфонов. Совсем свежий опрос показал, что 36% россиян во время изоляции оплачивали покупки именно смартфонами. Это отличный показатель", - добавил глава Mastercard в РФ.

Со своей стороны Барнетт отметил, что Mastercard в России первой представила оплату смартфонами, "а сейчас уже работает шесть технологий для оплаты устройствами - Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, SwatchPay! и "Кошелек Pay".

Отвечая на вопрос, как Mastercard конкурирует с российской системой "Мир", китайскими платежными системами (WeChat Pay, Alipay), финансово-технологическими компаниями, такими как Revolut, Барнетт ответил, что Mastercard приветствует конкуренцию. "Она держит нас в тонусе и напоминает, что мы должны создавать что-то новое, стараться превзойти самих себя. На некоторых рынках наши продукты, позволяющие осуществлять переводы между счетами, конкурируют с нашими же картами. Я считаю, это хорошо, потому что, если мы не будем конкурировать сами с собой, это будет делать кто-то другой", - заявил глава Mastercard.

Комментируя решение ЦБ РФ временно ограничить ставку эквайринга по онлайн-платежам 1%, в результате чего платежные системы были вынуждены снизить интерчейндж, Барнетт сказал, что такое временное снижение интерчейнджа может сработать как краткосрочная мера. "Но мы абсолютно уверены, что лучше всего было бы позволить рынку регулироваться самостоятельно. Интерчейндж - это уникальный инструмент, предназначенный для того, чтобы поддерживать баланс интересов внутри платежной схемы и стимулировать развитие безналичной экономики. Выгоду от него должны получать все стороны - государство, торговые предприятия, банки и держатели карт", - заявил он.