Вложиться в старость смолоду

8 июля. FINMARKET.RU - В России каждый четвертый – пенсионер, через 10 лет им будет почти каждый третий. Государство гарантирует пенсионерам доход, но каждый пятый пенсионер все равно работает. Обеспечение занятости пожилых – важная мера поддержания их доходов, признает Минтруд. Несмотря на реформы, пенсия по факту стала лишь страховкой от нищеты. Чтобы сохранить привычный образ жизни на, нужно либо работать, либо смолоду откладывать на старость. Но, как сообщили эксперты, в России трудно найти финансовый инструмент, который гарантировал бы сохранение и приумножение капитала на десятилетия вперед, пишет "Независимая газета", приводящая мнение экспертов.

Каждый четвертый житель России в 2019 году находился в возрасте старше трудоспособного: 36,6 млн человек, или 25% населения. "Прогнозируемая численность населения старше трудоспособного возраста к 2024 году увеличится до 40,8 млн человек (27,6%), а к 2030 году – до 43,7 млн человек. Лица старшего поколения будут составлять более 29% населения страны", – сообщил Минтруд в докладе о положении пожилых. Основным механизмом обеспечения гарантии доходов пожилым людям является государственное пенсионное обеспечение. Но доля работающих пенсионеров... увеличилась и на 1 января 2020 года составила 19,6% (на 1 января 2019-го она была 19,4%). После выхода на пенсию продолжает трудиться каждый пятый пенсионер.

Эксперты "НГ" отмечают, что у россиян все меньше поводов рассчитывать на пенсию как на единственный источник дохода. Как отмечает инвестиционный стратег"БКС Премьер" Александр Бахтин, "пенсию можно рассматривать скорее как некое дополнение к какому-либо иному доходу – например, от инвестиций или от сдачи в аренду недвижимости".

Некоторые эксперты затруднились с ответом на вопрос: во что можно было бы сейчас вложить средства, чтобы не просто обезопаситьот обесценения, а гарантированно получать доход в течение нескольких десятилетий? Хотя некоторые аналитики упомянули "НГ" несколько вариантов. Так, аналитик компании "Фридом Финанс" Валерий Емельянов назвал самым надежным способом покупку облигаций федерального займа. Но, как пояснила замруководителя центра "Альпари" Наталья Мильчакова, "государственные облигации – хороший способ сохранить деньги, однако это не самое выгодное вложение капитала, поскольку проценты по облигациям сейчас тоже облагаются подоходным налогом".

"Можно подумать об открытии индивидуального инвестиционного счета, пока вы еще не вышли на пенсию, и инвестировать часть дохода в ценные бумаги высоконадежных эмитентов. Тем более что индивидуальный инвестиционный счет дает право на налоговый вычет по подоходному налогу, – говорит Наталья Мильчакова. – Если приобрести бумаги компаний средней капитализации и продать такую акцию на росте, то можно заработать 15–20% в день. Но нужно помнить и о рисках: потерять за день можно все, что ранее ты нажил непосильным трудом".

По словам независимого пенсионного консультанта Сергея Звенигородского. людям от 18 до 30 лет можно посоветовать откладывать средства на собственное развитие, на свое дело: "Это может быть любой инструмент или их совокупность, но понятный человеку и имеющий разумные варианты получения дохода"». В этот период необходимо откладывать любые суммы, в том числе небольшие, поскольку основной вес имеет периодичность вложений, считает он. "Для людей от 30 до 45 лет подойдет тот же совет, поскольку он актуален для всех возрастов, но суммы вложений потребуются уже на уровне нескольких тысяч в месяц минимум, а в идеале – не менее 10 тыс. руб., – продолжил эксперт. – Что касается граждан старше 45 лет, то им для получения финансовой подушки безопасности, если ее еще нет, придется перейти на режим экономии и создавать ее в ускоренном режиме".

Причем, отмечает "НГ", большинство экспертов не вспомнили про накопительную пенсию.