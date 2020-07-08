Банкроты ответят за экологический ущерб

8 июля. FINMARKET.RU - В правительствеготовится законопроект, призванный обязать предпринимателей нестиза экологическийот своей деятельности и после ликвидации или. По данным "Коммерсанта" , законопроект готовит рабочая группа из представителей Минприроды, Минэнерго, Минпромторга, Минэкономразвития, Минстроя, Минфина, Ростехнадзора, Росреестра и Росприроднадзора.

Решение обязать юрлиц, их учредителей и индивидуальных предпринимателей нести ответственность за ликвидацию экологического ущерба после вывода из эксплуатации или консервации объектов, которые оказывали негативное воздействие на окружающую среду, или при ликвидации или банкротстве их собственников было принято в конце апреля 2020 года на совещании у отраслевого вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам изучения наследия, оставшегося после банкротства Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Устранение накопленного экологического вреда от деятельности БЦБК оценивается Минприроды Иркутской области в 6 млрд руб.

"Пока мы пытаемся ликвидировать вред на таких объектах, появляются новые БЦБК", - отмечала Абрамченко еще в марте 2020 года.

В России нет не только регулирования соответствующей ответственности и механизмов ее реализации, но и обязанности бизнеса при запуске опасных объектов готовить план вывода их из эксплуатации и ликвидации возможного накопленного вреда, а из реестра опасных производств Ростехнадзора можно выйти просто по заявлению, поясняет один из участников обсуждений в Белом доме.

Проект закона должен был появиться 22 июня, но работа над ним продолжается, в частности, по данным "Ъ", обсуждается необходимость обязать собственников при перепродаже участков или банкротстве компаний проводить их экологический аудит.

Тормозит работу над проектом подготовка его финансово-экономического обоснования.