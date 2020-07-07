Россияне зачастили в секонд-хенды

7 июля. FINMARKET.RU - В России падение реальных доходов потребителей на фоне кризиса обеспечило продажи в магазинах формата секонд-хенд. За 1-е полугодие выручка в этом сегменте выросла в 1,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. А количество трансакций за этот же период увеличилось в 1,1 раза. Такие данные по запросу "Коммерсанта" предоставил Московский кредитный банк (МКБ), проанализировав данные своей системы эквайринга.

В МКБ добавили, что оборот в целом всех комиссионных магазинов одежды в 1-м полугодии вырос на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Во время режима самоизоляции магазины секонд-хенд продолжали работать, принимая заказы онлайн и обеспечивая курьерскую доставку товаров. Но количество операций в апреле-мае упало в 20 раз, признают в МКБ.

Правда, в этот период практически вдвое вырос средний чек: если до введения режима самоизоляции этот показатель составлял 2,2 тыс. руб., то в апреле и мае - соответственно 4,2 тыс. и 4,7 тыс. руб. В июне средний чек оказался на уровне 2,7 тыс. руб.

Как отмечают аналитики МКБ, в апреле и мае у потребителей ожидаемо рос уровень тревожности относительно будущих своих доходов, поэтому некоторые из них переключились на покупку из секонд-хенда дешевых товаров в большом количестве.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров убежден, что интерес потребителей к формату секонд-хенд локальный: "Вряд ли на этом фоне стоит ждать крупного сетевого игрока в сегменте, поскольку в долгосрочной перспективе потенциал его роста неочевиден".

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская соглашается, чтопрактически отсутствуют на рынке российского франчайзинга, и пока ни одной из существующих сетей не удалось выйти на уровень с серьезным федеральным охватом. Сейчас этот спрос принимают на себя магазины низких и фиксированных цен.