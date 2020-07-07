.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
07 июля 2020 года 09:47
Западные санкции закалили российскую экономику
|0
Валерий Матыцин/ТАСС
7 июля. FINMARKET.RU - Японский финансист, генеральный партнер инвестиционной компании UMJ Юсукэ Оцубо указал на удивительную стабильность российской экономики в условиях пандемии коронавируса. Эксперт отметил, что "корона-шок" стал для России не таким уж и страшным. В своей статье для JB Press он объяснил способность российской экономики к сопротивлению шокам "закалкой" в борьбе с западными санкциями, пишут "Известия". Из-за ограничений, вводимых с 2014 года, Россия нарастила собственное производство, выпуск продовольствия и превратилась в мощную сельскохозяйственную державу. Как отмечает Оцубо, эксперты ожидали более сильного удара по экономике РФ. Однако падение цен на нефть хотя и затормозило экономический рост, но не спровоцировало остановку российского экспорта. Не вызвало оно и других серьезных последствий. По словам японского эксперта, Москва уже не так сильно зависима от нефти и создала мощный производственный потенциал за периоды предыдущих кризисов. "Уже в июне, как только экономическая активность в стране была частично восстановлена, по сравнению с апрелем-маем ожидается существенный прирост позитивной динамики. Она может практически свести на нет предыдущие потери", - пишет Оцубо. Он указывает, что европейские и американские инвесторы также отмечают высокую устойчивость российской экономики к последствиям коронавируса. Справиться с ударом пандемии помогут, по мнению Оцубо, развитие внутреннего туризма, меры правительства по поддержке экономики и многомиллиардная "подушка безопасности" Фонда национального благосостояния. Оцубо полагает, что РФ сейчас весьма привлекательна для инвестиций.
.
Ключевые слова: Россия, экономика, стабильность, мнение
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.