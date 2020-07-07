Западные санкции закалили российскую экономику

7 июля. FINMARKET.RU - Японский финансист, генеральный партнер инвестиционной компании UMJ Юсукэ Оцубо указал на удивительнуюроссийской экономики в условиях пандемии коронавируса. Эксперт отметил, что "корона-шок" стал для России не таким уж и страшным. В своей статье для JB Press он объяснил способность российской экономики к сопротивлению шокам "закалкой" в борьбе с западными санкциями, пишут "Известия"

Из-за ограничений, вводимых с 2014 года,нарастила собственное производство, выпуск продовольствия и превратилась в мощную сельскохозяйственную державу.

Как отмечает Оцубо, эксперты ожидали более сильного удара по экономике РФ. Однако падение цен на нефть хотя и затормозило экономический рост, но не спровоцировало остановку российского экспорта. Не вызвало оно и других серьезных последствий.

По словам японского эксперта, Москва уже не так сильно зависима от нефти и создала мощный производственный потенциал за периоды предыдущих кризисов.

"Уже в июне, как только экономическая активность в стране была частично восстановлена, по сравнению с апрелем-маем ожидается существенный прирост позитивной динамики. Она может практически свести на нет предыдущие потери", - пишет Оцубо.

Он указывает, что европейские и американские инвесторы также отмечают высокую устойчивость российской экономики к последствиям коронавируса.

Справиться с ударом пандемии помогут, по мнению Оцубо, развитие внутреннего туризма, меры правительства по поддержке экономики и многомиллиардная "подушка безопасности" Фонда национального благосостояния.

Оцубо полагает, что РФ сейчас весьма привлекательна для инвестиций.