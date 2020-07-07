Таксистов-нелегалов становится все больше

7 июля. FINMARKET.RU - В Россиисо всеми положенными разрешениями становится все меньше, а число нелегалов растет. В марте 2019 года на тысячу жителей в России приходилось 3,5 легальных автомобиля такси, сейчас - только 3, и этот показатель будет снижаться дальше, говорится в докладе Международного евразийского форума такси (МЕФТ). Экспоненциальный рост рынка остановился, началась его трансформация, которую ускорила эпидемия, пишет "Российская газета"

Спрос упал, опытные водители ушли, компании, взявшие автомобили в кредит, не знают, чем платить по долгам. Включение такси в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса (таксопарки получили право на господдержку), лишь немного смягчает ситуацию. В итоге ожидается приток новых водителей без опыта работы и рост нелегального сектора. При этом Минтранс не регулирует этот рынок, Ространснадзор его не контролирует, а занимаются этим региональные органы власти, в подавляющем большинстве из которых попросту ждут указаний из федерального центра.

В 2017 году в России действовало около 700 тысяч разрешений, а сейчас меньше 400 тысяч. При этом все исследования агрегаторов, консалтинговых групп говорят о росте рынка. "Вывод напрашивается один - все уходит в тень", - говорит руководитель Центра компетенций МЕФТ Станислав Швагерус.

Разрыв между сокращением числа работающих легальных такси и ростом рынка может объясняться и более интенсивной эксплуатацией парка, добавляет руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов", координатор общественного движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. При этом растет усталость водителей, износ автомобилей, а значит, увеличиваются и риски для пассажиров. Машины такси лидируют по аварийности.

Исполнительный директор Ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская считает, что доля нелегальных такси на рынке уже сейчас может доходить до 90%, так как встречаются самые различные варианты нарушения закона. Например, разрешение получено, но аннулировано, либо у водителя поддельные иностранные права, водитель не проходил медосмотр перед выходом на линию, а автомобиль не прошел ежедневный технический осмотр, разрешение получено, но таксист не трудоустроен в компании и не является предпринимателем. Последняя ситуация распространена больше всего, добавляет Лозинская.

Изменить ситуацию в целом помогло бы принятие федерального закона о регулировании деятельности такси. Но в нем должен быть точно определен статус агрегаторов и распределена ответственность между ними и таксистами, считают эксперты. В Госдуме рассматривали уже несколько версий законопроекта, но пока компромисс между интересами государства, таксистов, агрегаторов и пассажиров не найден.