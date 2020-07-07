Туроператоры рассчитывают на новые льготы

7 июля. FINMARKET.RU - "Опора России" обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с предложением компенсировать расходы туроператорам, которые были вынуждены экстренно вывозить туристов из регионов РФ в конце марта, когда там ограничили прием отдыхающих и работу отелей. "Опора" ссылается на практику возмещения туроператорам аналогичных затрат за вывоз граждан из-за рубежа, пишет "Коммерсант" . В апреле на это было выделено более 3 млрд руб.

Впрочем, мера оказалась неэффективной: получить средства смогли минимальное число игроков, отмечает вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников. Поэтому, добавляет он, наряду с компенсацией затрат на доставку туристов домой внутри страны, предлагается изменить механизм возврата средств за вывозные рейсы из-за рубежа.

В Ростуризме тезис "Опоры России" не подтверждают: объем заявок уже составляет 3,7 млрд руб. Сейчас они находятся на рассмотрении. Собеседник газеты, знакомый с ситуацией, поясняет, что первоначально у туроператоров действительно возникали сложности со сбором и оформлением документации, но эти вопросы решаются в рабочем порядке. По его данным, уже принято решение, что основной мерой поддержки внутреннего и въездного туризма станут не компенсационные выплаты, а субсидии для туроператоров за отправку туристов в определенные регионы страны.

Новые механизмы субсидирования туроператоров внутреннего и въездного туризма ранее анонсировали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и Ростуризм. Конкретные правила предоставления субсидий пока не высказывались. Собеседник "Коммерсанта" указывает, что речь, скорее всего, пойдет о турецкой модели, в рамках которой размер выплат будет рассчитываться в зависимости от вместимости рейса. Он предполагает, что это будет в диапазоне от 4 тыс. до 14 тыс. руб. на человека. Планируется, что эти деньги покроют стоимость авиаперевозки в составе турпакета.