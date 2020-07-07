Спрос на небольшие покупки в кредит в июне восстановился

7 июля. FINMARKET.RU - По мере возвращения к трудовой деятельности и привычной жизни у россиян начала восстанавливаться и потребительская активность. В том числе, люди стали активнее занимать у банков на покупку товаров, которые они опасались приобретать в нестабильной ситуации. Прежде всего это, как показывают данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), отразилось именно на рынке POS-кредитования, пишут "Известия"

После резкого падения числа заявок от заемщиков — со 154,3 тыс. в день в марте до 101,5 тыс. в апреле — в последний весенний месяц этот показатель начал снова расти. А в июне практически восстановился до докризисного уровня. Так, в начале лета банки получали уже 149,4 тыс. заявок ежедневно. При этом наиболее показательным процесс восстановления оказался в сегменте кредитов на приобретение товаров на сумму до 30 тыс. рублей (85,5 тыс. заявок против 87,4 тыс. в марте) и 30–100 тыс. рублей (57 тыс. против 58,3 тыс. в марте). А вот запрос на дорогостоящие покупки — от 100 тыс. рублей в долг — и в июне был всё еще далек от былых достижений (6,9 тыс. заявок против 8,6 тыс. в марте).

"По мере снятия ограничительных мер в связи с карантином россияне возвращаются в торговые сети, — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — В сегменте небольших POS-кредитов мы фиксируем практически полное восстановление спроса заемщиков. Однако, в сегменте кредитов на сумму свыше 100 тыс. рублей спад остается значительным — заявок подается на 20% меньше, чем в марте".

Рынок товарных кредитов постепенно возвращается к докризисным значениям, считает и директор департамента развития бизнеса банка Хоум Кредит Владимир Борисенко. "Это связано с восстановлением розничной торговли и открытием стационарных магазинов", — отметил он.

Рынок товарных кредитов показывает лучшие результаты, чем другие сегменты потребкредитования, поскольку растет за счет спроса со стороны самых необеспеченных граждан, считает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Эти люди, полагает он, не имеют кредитных карт и не могут рассчитывать наналичными.

Андрей Павлов из Почта Банка отметил, что в июне наблюдалось и изменение структуры сегментов. Например, увеличилось количество заявок на товары, кредиты на которые традиционно имели низкий процент одобрения — мобильные телефоны, смартфоны и аксессуары для сотовой связи.

Несмотря на восстановление спроса со стороны населения, отмечают в НБКИ, банки не спешат его удовлетворять: уровень одобрения в июне 2020 года остается на 5–6 п.п. ниже, чем в марте. Например, если в первом весеннем месяце кредитные организации одобряли 27% заявок на сумму до 30 тыс. рублей, то с апреля этот показатель держится на уровне 21%. Примерно такая же картина наблюдается и по более крупным кредитам. С той лишь разницей, что процент одобрения по ним несколько ниже — 19% и 12% на суммы покупок 30–100 тыс. и свыше 100 тыс. соответственно.