Число банкротств граждан за полугодие выросло в 1,5 раза

7 июля. FINMARKET.RU - Количество решений судов о банкротстве граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП) за 1-е полугодие 2020 года выросло на 47,2% - до 42 718 по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а о банкротстве компаний снизилось на 26% - до 4502, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе".

С конца марта из-за пандемии COVID-19 российские суды рассматривали только дела безотлагательного характера, а также те, которые можно рассмотреть без вызова сторон. С 12 мая суды начали возвращаться к стандартному режиму работы.

"Суды в период ограничений с 19 марта по 11 мая редко рассматривали банкротные дела компаний и меньше, чем обычно, в отношении граждан. Но уже в конце второго квартала суды вернулись к стандартному режиму работы и отчасти компенсировали недобор решений в предыдущие месяцы", - рассказывает руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

В результате в июне 2020 года наблюдался всплеск числа решений о банкротствах. Суды признали несостоятельными 11483 граждан (в 2,18 раз больше, чем в том же месяце прошлого года) и 1257 компаний (+30,5%).

Всего во 2-м квартале 2020 года несостоятельными стали 20362 граждан. Рост числа подобных решений замедлился до 29,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года (в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель увеличился на 68% до 22356).

Что касаетсякомпаний, то во 2-м квартале 2020 года произошло снижение количества соответствующих решений - на 39,8% до 1895. Это существенно большее их уменьшение, чем кварталом ранее (тогда этот показатель снизился на 11,2% до 2607).

Столичный регион традиционно лидирует по абсолютному числу граждан-банкротов. В январе-июне 2020 года несостоятельными стали 2453 москвича (+11,6% к такому же периоду 2019 года) и 2190 жителей Московской области (+18,9%). На третьем месте Самарская область (1981, +63,4%) сменила Башкортостан.

В пересчете на 100 тыс. населения больше всего граждан-банкротов было в Пензенской области (68), Самарской области (62) и Калмыкии (58).

Наибольшее количество компаний-банкротов - в столице (852; -31,5%) и области (309, -13,2%), а также в Санкт-Петербурге (293; -28%).

Количество сообщений о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве компаний в первой половине 2020 года снизилось: кредиторов - на 11,9% (12338 против 14009 в том же периоде 2019 года), должников - на 4,2% (974 против 1017).

"Кредиторы и должники в первой половине этого года заявили в три раза больше намерений, чем было реальных корпоративных банкротств, в первом полугодии 2019 года навес был меньше - в 2,5 раза. Скорее всего, возврат к этому уровню мы увидим во втором полугодии, когда суды рассмотрят все, что не смогли ранее, работая в режиме ограничений", - считает Юхнин.

По его словам, часть процедур отложена из-за моратория, запрещающего кредиторам инициировать их. Этот мораторий действует с 6 апреля по 6 октября 2020 года в отношении индивидуальных предпринимателей и компаний из наиболее пострадавших от распространения COVID-19 отраслей. По состоянию на 25 июня в "мораторные" списки, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), включены 517059 юридических лиц и 1,62 млн индивидуальных предпринимателей. На 1 июля 2020 года, 400 компаний и 50 ИП отказались от моратория путем уведомления в "Федресурсе".

Именно конкурсные кредиторы, как правило, выступают заявителями по корпоративным делам о банкротстве: 74,6% в 1-м полугодии 2020 года (78,1% в 1-м полугодии 2019 года). Доля самих должников выросла с 8,6% до 9,0%, налоговых органов - с 12,9% до 15,9%, работников осталась на уровне 0,5%.

Банкротство граждан, напротив, все чаще инициируют сами должники: 94% дел в первой половине 2020 года (89,8% в том же периоде 2019 года). Доля конкурсных кредиторов снизилась с 8,2% до 4,8%, как и налоговиков - с 2% до 1,2%.