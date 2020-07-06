В этом году падение ВВП РФ составит 9,6% - стрессовый сценарий ВБ

6 июля. FINMARKET.RU - В этом году глубина рецессии в российской экономике в стрессовом сценарии может приблизиться к отметке 10%, считают эксперты Всемирного банка.

Базовый сценарий прогнозапредусматривает падениеРФ на 6% с умеренным восстановлением в 2021-2022 гг. Это соответствует нижней границе прогноза ЦБ РФ (-4-6%) и пессимистичнее ожиданий Минэкономразвития (-4,8%).

Но у ВБ есть и другой вариант прогноза, сказано в традиционном докладе банка о российской экономике.

"При более неблагоприятном сценарии ВВП может сократиться на 9,6% в 2020 году и восстановиться на незначительные 0,1% в 2021 году", - говорится в документе. Впрочем, ВБ оговаривается, что "любой численныйна предстоящий период подвержен беспрецедентным уровням неопределенности и допущений".

В базовой версии компенсирующий рост ВВП в 2021 г. составит 2,7%, в 2022 г. - 3,1%.

Общее потребление домашних хозяйств в 2020 г. в базовом сценарии ВБ сократится на 4,9%, а валовые инвестиции в основной капитал - на 8%. По мере уменьшения неопределенности ожидается, что потребление домохозяйств восстановится, а инвестиции увеличатся примерно на 3% в 2021 году.

Дефицит бюджета расширенного правительства, по оценке ВБ, составит в 2020-2022 гг. 7,2%, 1,6% и 0,5% ВВП соответственно и будет финансироваться за счет ФНБ, поступлений от покупки Сбербанка, неизрасходованных средств 2019 года и более высоких заимствований (как на федеральном, так и на региональном уровнях). По прогнозам, к концу 2022 г. объем ФНБ составит около 8% ВВП.

Инфляцию в РФ в 2020 г. ВБ ожидает на уровне 3,7%, в 2021-2022 гг. - 4%. Сальдо счета текущих операций в 2020-2021 гг. станет отрицательным на фоне низких цен на энергоносители, а чистый отток капитала останется умеренным.

В ВБ также подсчитали, что меры антикризисной социальной поддержки населения, реализованные правительством РФ в последние месяцы, могут ограничить рост бедности на фоне коронавирусного кризиса несколькими десятыми процентного пункта относительно базового прогноза.

Исходя из прогноза падения ВВП РФ в 2020 г на 6%, уровень бедности по итогам года должен был бы вырасти до 14,8% по сравнению с 12% в базовом прогнозе, говорится в традиционном докладе ВБ, посвященном российской экономике.

"Однако предварительная оценка мер по смягчению социальной защиты, объявленных к настоящему времени, таких, как изменения в детских пособиях, материнском капитале и взносах в систему социального обеспечения для малого и среднего предпринимательства, показывает, что такие меры могут частично компенсировать это увеличение уровня бедности, снизив его до 12,2% в текущем году", - отмечает ВБ. При этом эксперты банка подчеркивают, что эти выводы следует интерпретировать с осторожностью: "Все будет зависеть от того, как меры будут реализованы. Если уровень освоения какой-либо из мер будет ниже заявленного, уровень бедности может оказаться выше базового".

Влияние на результаты окажет и дальнейшее развитие кризиса. Расчеты ВБ исходят из сдержанного воздействия кризиса на столичные районы и крупные городские центры, а также, что распространение пандемии контролируется и носит кратковременный характер с ограниченным волновым воздействием на сельские районы.

По мнению ВБ, в среднесрочной перспективе необходима более содержательная программа реформ социальной защиты с фокусировкой на оказании помощи бедным слоям населения. При существенных объемах социальной помощи она недостаточно сосредоточена именно на бедном населении.

"Россия тратит около 3,2% ВВП на программы соцпомощи, что по номинальной стоимости вдвое превышает средний мировой показатель в 1,6% и значительно выше средних расходов в 2,2% в ее региональной группе. Однако система социальной помощи в России не обязательно отдает приоритет бедным. В целом, только 0,4% ВВП направляется на программы с проверкой нуждаемости (по сравнению с 0,5% в среднем по ЕС, в диапазоне от 0,1% в Болгарии до 1,4% в Нидерландах). Смягчение последствий кризиса COVID-19 для бедных и уязвимых слоев населения достижимо при использовании существующей системы социального обеспечения, но требует усиления по двум параметрам: необходимо расширить охват бедных и увеличить его щедрость", - говорится в докладе.

До кризиса бедные слои населения получали только 10% трансфертов социальной помощи. Таким образом, отмечает ВБ, они получают недостаточную поддержку, чтобы выйти из бедности. Невелик, по мнению банка, и размер пособий: они покрывают около трети разрыва бедности (разница между средним уровнем жизни бедного населения и порогом бедности).

Минэкономразвития оценивало в феврале возможный уровень бедности в 2020 году в 10,8% (в 2019 он был равен 12,5%). На данный момент эта оценка уже потеряла свою актуальность, так как исходила из прогноза роста реальных заработных плат на 2,4%, в то время как июньский прогноз по динамике реальных зарплат на 2020 год предполагал уже их падение на 3,6%.