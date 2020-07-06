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06 июля 2020 года 09:50

Многодетным семьям расширят льготную ипотеку

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Артем Геодакян/ТАСС
Артем Геодакян/ТАСС
6 июля. FINMARKET.RU - Минфин РФ готовит законопроект о расширении льготной ипотеки для многодетных семей, сообщили "Известиям" в пресс-службе министерства. Так, готовятся поправки в законопроект "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)". Речь идет о новых льготах, которыми смогут воспользоваться многодетные семьи при использовании ипотечной субсидии.

По словам источников "Известий", близких к министерству, речь может идти о новых целях льготных кредитов, таких как строительство индивидуального жилья, покупка недостроенного или которому требуется ремонт. Также Минфин рассматривает вопрос о появлении ограничений для кредиторов, допущенных к госпрограмме поддержки семей с детьми.

В профильном комитете Госдуме к инициативе Минфина отнеслись положительно.

"Я поддерживаю идею этого законопроекта. Меня всегда удивляла эта ситуация: при том, что у нас развивается ипотечное кредитование, это касается только многоквартирных домов. А вот индивидуальное строительство развивается крайне слабо. Видимо, потому что банки боятся давать деньги, не понимая, что у них будет залогом", - заявил "Известиям" зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

По его мнению, ипотечное кредитование необходимо развивать не только для многодетных семей, но и для всех граждан, делая его более доступным.

Позитивно отнеслись к документу и в парламентских фракциях.

Как отметил глава политической экспертной группы Константин Калачев, новые возможности для использования льготных субсидий не только решили бы жилищную проблему, которая для многодетных семей очень актуальна, но и позитивно сказались на повышении рождаемости.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  семьи,  дети,  ипотека,  льготы

 
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