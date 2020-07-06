Ипотека: в 2020 г. может быть выдано около 1 млн кредитов

6 июля. FINMARKET.RU - Рынок недвижимости вернулся к росту, а объем продаж квартир в новостройках достиг докризисного уровня. Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал в интервью "Российской газете" о ситуации на рынке ипотеки и перспективах.

"Если не будет второй волны эпидемии и доходы населения начнут восстанавливаться, то и доступность кредитов продолжит расти. По оценке ДОМ.РФ, вкупе с другими льготными программами с государственным участием - "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" - программа ипотеки на новостройки под 6,5% обеспечит в 2020 году выдачу около 320 тысяч кредитов на сумму 915 млрд рублей. Общий объем выдачи, включая вторичный рынок, составит около 1 млн кредитов на 2,6 трлн рублей, средняя ставка при этом будет находиться на уровне менее 8%. Это, на минуточку, целевой показатель 2024 года!" - рассказал Виталий Мутко.

Как отметил гендиректор ДОМ.РФ, "в мае рынок уже начал выздоравливать". По его словам, большие потери удалось предотвратить за счет быстрой реакции и поддержки со стороны государства. Продажи в середине июня вернулись на уровень начала марта и составили 7,3 тысячи квартир в неделю. Такой рост может объясняться отложенным спросом на жилье. Но в целом ожидания населения стали улучшаться.

Но многое зависит от спроса на рынке, люди сейчас находятся в сложной ситуации, сказал Мутко, приводя данные по доходам населения: "Мы понимаем, в какой сложной ситуации сейчас находятся люди. По данным Росстата, только в 1-м квартале этого года снижение реальных располагаемых доходов населения составило 0,2% к аналогичному периоду за 2019 год. При этом по ряду прогнозов, в том числе Высшей школы экономики, во 2-м квартале снижение может составить порядка 18%. Есть рост по безработице". Но, как заметил Мутко, "с другой стороны, действуют меры поддержки, и это позволяет говорить о возможности восстановления спроса". "За жилищным кредитом идут те, кто нуждается в покупке жилья и понимает, что ставки сейчас самые низкие в истории, и что льготная, конечно, это временная мера", - подчеркнул глава ДОМ.РФ.