Цены на бензин не хотят отпускать

6 июля. FINMARKET.RU - Власти отвергли идею отпуститьна, ранее о либерализации рынка просили владельцы независимых АЗС, пишут "Ведомости".

Как указывает газета, в письме Минэнерго от 30 июня главе Независимого топливного союза (НТС; объединяет АЗС, не входящие в вертикально-интегрированные нефтяные компании, ВИНК) Павлу Баженову говорится, что предложения, направленные НТС в Минэнерго и ФАС, обсуждались совместно с Минфином, Минэкономразвития и Минтрансом, что позволило сформировать консолидированную позицию. Профильные ведомства отвергли предложения НТС, пишут "Ведомости", ознакомившиеся с копией документа.

В частности, в документе говорится о нецелесообразности приостановки до конца года действия демпфера. Он позволяет правительству косвенно влиять на цены горючего на АЗС: нефтяники платят в бюджет часть прибыли, если оптовые цены на бензин и дизель в стране превышают среднюю экспортную цену. В обратной ситуации им доплачивают разницу из бюджета, чтобы избежать резкого наращивания экспорта. Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но также не дает им снижаться, даже если во всем мире стоимость топлива идет вниз.

В 2019 г., по данным Минфина, для поддержания стабильных цен на топливо нефтяники получили около 300 млрд руб., говорится в письме Минэнерго. В документе подчеркивается, что демпфирующий механизм позволяет стабилизировать цены для конечных потребителей на АЗС.

В Минфине ранее неоднократно высказывались за сохранение демпфера. Представитель министерства подтвердил "Ведомостям", что позиция ведомства не изменилась. При снижении цен на нефть, как это происходит сейчас, доходы от демпфера дают возможность финансировать расходы бюджета, в том числе социальные, добавили в Минфине.

Также невозможна либерализация цен в рознице, следует из письма Минэнерго: формально государство не устанавливает конечные цены бензина и дизеля. Регулирование происходит за счет демпфирующего механизма, а конечные цены зависят от соотношения спроса и предложения. При этом ФАС работает с ВИНК, с тем чтобы не допускать колебания цен и ажиотажа, а также проводит мониторинг стоимости топлива в рознице и еженедельные заседания биржевого комитета с участием всех участников рынка, следует из июньского письма ФАС в Минэнерго (копия есть у "Ведомостей").

В мае НТС обратился в Минэнерго и ФАС с просьбой приостановить действие демпфера и отпустить цены на заправках, а также отменить запрет на импорт топлива в страну (введен в качестве временной меры до 1 октября). Это помогло бы сдержать рост оптовых цен на топливо и восстановить баланс спроса и предложения, нарушенный из-за пандемии коронавируса, – таково мнение владельцев независимых АЗС (в НТС включено 35 компаний; участниками проектов НТС являются 139 компаний с сетью порядка 6000 АЗС).