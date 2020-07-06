Пандемия подтолкнула развитие финтеха

6 июля. FINMARKET.RU - В период карантина треть предприятий малого бизнеса реализовали возможность онлайн-оплаты продукции через сайт, рассказали "Известиям" в Visa. Спрос на онлайн-эквайринг подтвердили в крупнейших банках.

Как рассказал глава Visa в России Михаил Бернер, около 30% предприятий малого бизнеса перешли на работу в электронной коммерции, и каждый второй бизнес (52%) ожидает роста онлайн-трансакций в будущем. Он отметил, что в активную фазу распространения коронавируса 38% россиян впервые купили продуктыи около 23% стали пользоваться доставкой провизии на дом.

За первые 5 месяцев т.г. число новых компаний, подключивших прием онлайн-платежей через "Яндекс.Кассу", выросло в среднем на 33% относительно числа обращений в прошлом году, рассказал "Известиям" представитель сервиса. Оборот онлайн-платежей малого и среднего бизнеса также ежемесячно растет, подчеркнули в "Яндекс.Касса".

Поскольку точки продаж закрылись, другого варианта вести свое дело, кроме как принимать оплату через сайт, просто не было, напомнил глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин.подтолкнула развитие онлайн-торговли, позволила малым предприятиям приобрести новых клиентов. С другой стороны, на рынок вышли и крупные игроки (Ozon, Wildberries, Сбербанк), произошла монополизация электронной коммерции, подчеркнул Калинин.

По данным Mastercard, за период самоизоляции почти на треть (28%) выросло количество россиян, приобретающих товары в интернете. Всего около 60 млн граждан пользуются онлайн-покупками, оценили в Национальной ассоциации дистанционной торговли. Это больше половины трудоспособного населения страны.

Главная причина роста электронной коммерции в пандемию - снижение Центробанком максимальной ставки эквайринга для онлайн-ритейла до 1%, уверен глава АКИТ Артем Соколов. Раньше малый бизнес неохотно обслуживал безналичные трансакции: даже среди топ-1000 интернет-магазинов находились те, кто совсем не принимал безнал или повышал цену за этот способ платежа.

Ограничение эквайринговых комиссий для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств и товаров медназначения, одежды, изделий повседневного спроса носит временный характер и направлено на поддержку в том числе МСП в период пандемии коронавируса, заявили "Известиям" в Центробанке. В регуляторе понимают: эквайринговая комиссия покрывает издержки банков на POS-терминалы, их обслуживание, развитие инфраструктуры, программы лояльности по картам и кэшбэки.

В ЦБ отметили, что ставки были ограничены именно для онлайн-торговли, поскольку при интернет-эквайринге издержки банков меньше. В качестве альтернативы Банк России предлагает оплату по QR-кодам через СБП, где комиссия не превышает 0,7%: такую возможность внедрили уже 11 банков в 11 тыс. торговых точек.