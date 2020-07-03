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03 июля 2020 года 09:55
На рынок микрозаймов вышли псевдоброкеры
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
3 июля. FINMARKET.RU - Микрофинансовые организации (МФО) озабочены появлением недобросовестных брокеров, которые работают как рекламные агенты, предоставляя услуги по подбору займов. Как пишет "Коммерсант", на финансовых форумах появились жалобы граждан на действия таких брокеров. Например, на портале Findozor.net даже создана отдельная ветка для помощи пострадавшим от псевдоброкеров. Суть жалоб одна - заемщик, желая получить деньги быстро, ввел в поисковике "заем или пр." и попал на площадку, где и предлагались займы, причем от разных компаний. Брокер обещал подбор займа, но просил ввести номер карты (например, для проверки ее действительности при перечислении займа). Иногда честнее - просто за услугу подбора, но в итоге деньги начинали списываться регулярно - по 300-350 руб. в неделю. Среди компаний-лидеров по жалобам - Creditkin, Big-zaim, Spetrovichem, 24zaem и др. Причем страдают не только граждане, но и микрофинансисты. "В среднем ежемесячно порядка 8-9% обращений граждан касаются платной услуги брокеров по подбору займов. При этом среди обращающихся есть и те граждане, которым в получении займа у нас было отказано, - говорит гендиректор МФК "Займер" Роман Макаров. - Они ошибочно полагают, что плату необоснованно взимает кредитор, а их персональные данные становятся объектом торговли - после оформления услуги подбора займа граждане получают много спама". Как отмечают эксперты, бороться с этим достаточно тяжело, так как формально такие компании ничего не нарушают: клиент добровольно предоставляет свои данные и оформляет платную подписку. А юристы отмечают, что решать проблему следует сообща ЦБ, Роскомнадзору и Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
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