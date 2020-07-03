На рынок микрозаймов вышли псевдоброкеры

3 июля. FINMARKET.RU - Микрофинансовые организации (МФО) озабочены появлением недобросовестных брокеров, которые работают как рекламные агенты, предоставляя услуги по подбору займов. Как пишет "Коммерсант" , на финансовых форумах появились жалобы граждан на действия таких брокеров. Например, на портале Findozor.net даже создана отдельная ветка для помощи пострадавшим от псевдоброкеров. Суть жалоб одна - заемщик, желая получить деньги быстро, ввел в поисковике "заем или пр." и попал на площадку, где и предлагались займы, причем от разных компаний.

Брокер обещал подбор займа, но просил ввести номер карты (например, для проверки ее действительности при перечислении займа). Иногда честнее - просто за услугу подбора, но в итоге деньги начинали списываться регулярно - по 300-350 руб. в неделю. Среди компаний-лидеров по жалобам - Creditkin, Big-zaim, Spetrovichem, 24zaem и др. Причем страдают не только граждане, но и микрофинансисты.

"В среднем ежемесячно порядка 8-9% обращений граждан касаются платной услуги брокеров по подбору займов. При этом среди обращающихся есть и те граждане, которым в получении займа у нас было отказано, - говорит гендиректор МФК "Займер" Роман Макаров. - Они ошибочно полагают, что плату необоснованно взимает кредитор, а их персональные данные становятся объектом торговли - после оформления услуги подбора займа граждане получают много спама".

Как отмечают эксперты, бороться с этим достаточно тяжело, так как формально такие компании ничего не нарушают: клиент добровольно предоставляет свои данные и оформляет платную подписку.

А юристы отмечают, что решать проблему следует сообща ЦБ, Роскомнадзору и Федеральной антимонопольной службе (ФАС).