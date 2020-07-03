Российские авиакомпании смогли избежать массовых увольнений

3 июля. FINMARKET.RU - На фоне сообщений о планах массовых увольнений пилотов в зарубежных авиакомпаниях из-за падения объема перевозок в России ситуация пока стабильна, говорят представители отрасли. Однако за время простоя зарплаты летного состава сократились иногда в два раза и больше.

"По информации российских авиакомпаний, в организациях гражданской авиации массовые увольнения летного состава не наблюдаются", - сообщили "Российской газете" в Росавиации. "Информации о массовых увольнениях в российских авиакомпаниях мы не имеем", - согласился президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук.

О жестких мерах зарубежных авиакомпаний для преодоления кризиса СМИ стали сообщать еще в апреле. Российских пилотов пока в основном затронуло сокращение зарплаты. Ее гарантированная часть составляет до 40%. Эти выплаты пилоты получают. Остальная часть зарплаты зависит от налета часов. Рейсов немного, так что и зарплата в итоге стала ниже.

Например, в"Уральские авиалинии" "РГ" рассказали, что часть пилотов находится в простое. Также "в двухнедельном режиме оплаты по графику" и весь командный состав. Двухнедельный режим нужен для равномерного распределения часов налета между всеми сотрудниками летной службы, пояснили в авиакомпании. Зато с начала пандемии не уволился ни один пилот.

В некоторых авиакомпаниях пилотам предложили подписать дополнительное соглашение об уменьшении зарплаты, добавляет президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.

В будущем в каких-то компаниях решат, что летать будут все, но за маленькую зарплату, в других - лишний персонал сократят. Так что массовые увольнения в перспективе вполне возможны, считает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. При этом в российской гражданской авиации был дефицит квалифицированных пилотов. Так что увольнения, если они и будут, затронут молодых пилотов, добавляет он.