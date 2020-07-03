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03 июля 2020 года 09:03
Садоводы хотят гарантированных мест в торговых сетях
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Сергей Савостьянов/ТАСС
3 июля. FINMARKET.RU - Трудности с доступом в торговые сети вынуждают российских производителей плодов подключать лоббистские ресурсы. Ассоциация садоводов России предлагает забронировать за местными производителям плодов доли на полках торговых сетей и ввести минимальную наценку на продукцию. Это, по мнению ассоциации, позволит ускорить развитие садоводства в России. Письмо с таким предложением направлено директору департамента растениеводства Минсельхоза Роману Некрасову, пишет "Коммерсант". Президент ассоциации Игорь Муханин говорит, что для российских плодов будет достаточно забронировать 5–10% мест на полках в магазинах. А строго регламентированная наценка позволит избежать практики, когда сети подгоняют стоимость, например, российских яблок под импортные аналоги, добавляет он. После сдачи материала, Минсельхоз предоставил информацию, что разрабатывает «дорожную карту» развития садоводства, с учетом, в том числе, предложений ассоциации. Как утверждают в ассоциации, сегодня на полки в сети могут попасть только самые крупные поставщики плодов, имеющие полный цикл производства и сбыта: от закладки сада до упаковки перед доставкой. По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 2019 году в России вырастили 645 тыс. тонн товарных яблок при импорте в 769 тыс. тонн. К 2024 году ввоз яблок должен снизиться до 626 тыс. тонн, а производство вырастет до 1,18 млн тонн, прогнозируют там. Коммерческий директор "Центрально-Черноземной плодово-ягодной компании" Галина Бобрешова подтверждает, что предложения ассоциации актуальны. Гендиректор агрохолдинга "Степь" Андрей Недужко, напротив, не видит особых проблем, так как сети готовы забирать 100% яблок, выращиваемых компанией. По его словам, проблемы других поставщиков во многом связаны с несоответствием их сбытовых систем высоким требованиям розницы.
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