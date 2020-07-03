Банки обяжут сообщать об операциях на сумму более 600 тыс. руб.

3 июля. FINMARKET.RU - В России будет введен тотальный контроль за операциями юридических лиц с наличными. Это произойдет, если Госдума примет законопроект с поправками к антиотмывочному закону, которые формально направлены на снижение нагрузки по обязательному контролю. В первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (115-ФЗ) был принят еще в мае 2019 года. Цель норматива - усовершенствовать обязательный контроль за финансовыми операциями. В конце июня 2020-го Совет Госдумы рекомендовал внести документ на рассмотрение во втором чтении 8 июля этого года с учетом дополнительных поправок, пишут "Известия".

Изменения эти предусматривают послабления для банков. По словам замглавы Национального совета финансового рынка Александра Наумова, сейчас кредитные организации являются основными поставщиками информации для Росфинмониторинга - они сообщают об операциях и сделках своих клиентов, которые совершаются в том числе в других организациях. Поправки позволяют ограничиться сообщением только по своим банковским операциям клиента.

Одно из самых существенных изменений касается контроля за операциями юридических лиц с наличными средствами. В текущей версии закона навозложена обязанность сообщать об операциях (снятии или зачислении на счет) с денежными средствами на сумму 600 тыс. рублей и более, если они не обусловлены характером хозяйственной деятельности. В законопроекте упоминание "хозяйственной деятельности" исчезло. Таким образом под контроль попадают любыеюридических лиц с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей.

Казалось бы, это должно облегчить банкам жизнь. Им не нужно будет разбираться в деталях - достаточно просто отправлять сообщение обо всех операциях с наличностью на сумму 600 тыс. рублей и более. Но, как пояснил "Известиям" Александр Наумов, именно к хозяйственной деятельности относится большинство операций юрлиц с наличными - внесение на счет выручки, снятие средств на зарплату, оплату командировок и т.п.

"Практически сообщений по этому коду сейчас почти нет, они минимальны, поскольку при расчетах наличными действует ограничение (до 100 тыс. рублей), установленное Банком России. Если убрать упоминание про хозяйственную деятельность, то нагрузка на банки, возможно, не снизится. При заполнении сведений об операциях кредитные организации вынуждены будут предоставлять большое количество информации по направляемым сообщениям", - уточнил эксперт.

По мнению специалистов, принятие поправок осложнит жизнь кредитным организациям, а также, возможно, будет иметь неприятные последствия и для предпринимателей. В ЦБ и Росфинмониторинге с этим не согласны.