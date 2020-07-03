Дефицит бюджета РФ в 2020 году может составить около 5% ВВП

3 июля. FINMARKET.RU - Дефицит федерального бюджета в 2020 году при стопроцентном исполнении антикризисного пакета может сложиться на уровне около 5% ВВП, сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев. Расходы, по его словам, ожидаются в объеме около 23 трлн рублей. Однако, как показывает практика последних лет, расходы исполняются не полностью, поэтому дефицит может быть и меньше.

"В целом по бюджетным цифрам, если будет полностью исполнен антикризисный пакет (то есть обращаемость по всем мерам, которые предусмотрены, будет 100-процентной - некоторые меры более популярны, некоторые менее, поэтому в среднем по больнице так не будет, наверное), то есть если будут полностью задействованы утвержденные расходы при текущем уровне цен на нефть ($39 баррель в среднем по году), общий объем дефицита может составить порядка 5%. Возможно, будет поменьше", - сказал он журналистам.

"Как мы знаем, не всегда все утвержденные расходы используются, какая-то часть из них по объективным причинам переносится (контрактуемые обязательства). Но мы, естественно, настраиваем все ведомства на то, что именно в этот год, когда частный спрос проседает, спрос со стороны государства (особенно то, что утверждено бюджетом) лучше использовать по полной, чтобы поддержать экономику. Также по фактической динамике поступления ненефтегазовых доходов (да и по оперативным индикаторам экономической активности) можно говорить, что ситуация пока развивается лучше, чем то, что заложено в текущие проектировки макропоказателей. Поэтому 5% ВВП - это скорее верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета", - отметил он, напомнив, что в 2019 году такое недоиспользование расходов составило 1 трлн рублей.

Прогноз ЦБ РФ по дефициту бюджета на 2020 год - 5-6% ВВП.

Говоря о планируемых расходах бюджета текущего года, замминистра напомнил, что в законе о бюджете сейчас предусмотрен объем 19,7 трлн рублей. С учетом перенесенных расходов прошлого года - 960 млрд рублей, и антикризисного пакета расходы оцениваются в 23 трлн рублей. Однако есть вероятность, что не все расходы будут исполнены. "Наверное, как обычно ситуация складывается, часть утвержденных расходов будет недоисполнена. И возможно, цифра будет все же поменьше. Насколько - тяжело сказать. В том году был примерно 1 трлн рублей недоиспользованных расходов утвержденных. В этом году возможно поменьше", - сказал Колычев.

Влияние карантина на поступление ненефтегазовых доходов, по оценке Минфина, в 2021 году может составить более 1 трлн рублей. Однако, как отметил замминистра, пока фактическая траектория поступления доходов лучше, чем плановая, исходя из принятых параметров макропрогноза.

Колычев пояснил, что в целом антикризисный пакет оценивается в порядка 4 трлн рублей прямых дополнительных расходов бюджета. Так, в нем предусматриваются расходы на поддержку системы здравоохранения и системы санэпидконтроля - около 450 млрд рублей, на поддержку доходов населения - более 800 млрд рублей, на поддержку наиболее пострадавших отраслей экономики - порядка 2 трлн рублей, на поддержку субъектов и бюджетов государственных внебюджетных фондов - порядка 700-800 млрд рублей. Финансируется он за счет прибыли ЦБ от сделки по продаже акций Сбербанка, перераспределения бюджетных ассигнований внутри бюджета и заимствований.

"По структуре фондирования этого антикризисного пакета - он состоит из трех частей. Первая часть - это разовые доходы. Доход, связанный с перечислением в пользу ФНБ прибыли ЦБ от покупки акций Сбербанка - 1,1 трлн рублей. Второе - это перераспределение. Мы нашли резервы внутри бюджета, грубо, около 1 трлн рублей. Третье - это дополнительные заимствования (на них приходится оставшаяся часть)", - пояснил замминистра.

В целом, по его словам, объем заимствований РФ в 2020 году составит 5 трлн рублей, погашение - 1 трлн рублей. В 2021 году они также будут выше изначально планировавшихся (порядка 1,7 - 1,8 трлн рублей нетто заимствований, 2,7 трлн рублей валовых).

Говоря о решении финансировать антикризисный пакет не за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а за счет заимствований, Колычев отметил, что в период циклического спада спрос на кредитование со стороны частного сектора небольшой - речь скорее идет о спросе на реструктуризацию, чем на кредитование на расширение бизнеса. "Именно поэтому и банкам комфортнее не принимать дополнительный кредитный риск, а брать суверенный риск. Это также не сильно влияет на процентные ставки в экономике непосредственно в этот период, когда происходит циклическое сжатие. (. . .) Во втором квартале мы размещали совершенно другие объемы по сравнению с первым - в первом валовое размещение на внутреннем рынке составляло порядка 0,5 трлн, во втором - уже 1,2. Несмотря на высокое предложение за второй квартал, мы видели, что процентные ставки и по ОФЗ, и в среднем по экономике на длинном конце кривой (то есть именно те, которые важны для экономики) снижаются", - сказал он. Использование же ФНБ в данном случае было бы нарушением бюджетного правила, которое влияло бы на экономику, отметил замминистра.

Дефицит будет финансироваться, в основном, за счет заимствований, использование средств ФНБ на эти цели будет несущественным. "Использование средств ФНБ при таком прогнозе цен на нефть будет относительно небольшим (в начале года мы накапливали, во втором квартале использовали, когда сильно просели цены на нефть, это помогало и валюту стабилизировать). В целом за год при таком прогнозе цен на нефть получается, что будет использовано порядка 250-300 млрд рублей ФНБ", - сказал Колычев.

Ликвидная часть ФНБ в конце 2020 года составит около 7% ВВП, или 7 трлн рублей.