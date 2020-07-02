Падение ВВП РФ во 2-м квартале может составить 11%

Падение российской экономики во 2-м квартале может составить 11%, считают эксперты ВШЭ. Минэкономразвития ранее прогнозировало снижение ВВП в апреле-июне на 9,5% в годовом выражении, ЦБ заявлял, что спад превысит их изначальные ожидания в 8%.

2 июля. FINMARKET.RU - ПадениеРФ во 2-м квартале 2020 года ожидается на уровне около 11% в годовом выражении, приводят свою оценку эксперты "Центра развития" НИУ "Высшая школа экономики" в своем периодическом докладе "Комментарии о государстве и бизнесе".

"Итого, в целом экономическая активность в мае снизилась относительно апреля, несмотря на отмену с 12 мая периода нерабочих дней. С учетом предварительных и неполных данных за апрель-май, падение ВВП во 2-м квартале, по нашим оценкам, составит около 11% относительно 2-м квартала прошлого года и столько же – к 1-му кварталу 2020 г. (после устранения сезонности)", - говорится в обзоре. Впрочем, траектория восстановления ВВП неясна, поэтому остается заметный разброс в оценках динамики годового ВВП, внутреннего спроса и других

показателей, отмечают аналитики

"Так, Минэкономразвития ожидает падение ВВП на 4,8% в 2020 г. и рост на 3,2% в 2021 г., что близко к нашему консенсус-прогнозу, проведенному в мае (падение на 4,3% в 2020 г. и рост на 3,1% в 2021 г.). Прогноз министерства по инвестициям (падение на 10,4% в 2020 г. и рост на 5,5% в 2021 г.) также примерно соответствует консенсусу (падение на 9,4% в 2020 г. и рост на 5,0% в 2021 г.). При этом Минэкономразвития оптимистичнее оценивает инфляцию (3,5% в 2020 г. и 4,0% в 2021 г. – против 4,7% и 3,8% соответственно в консенсус-прогнозе) и исходит, в соответствии с текущей динамикой, из более высоких цен на нефть Urals в 2020 г. – 39,9 долл./барр. против 34,8 долл./барр. в консенсусе (при близких уровнях в 2021 г.)", - говорится в докладе ВШЭ..

"Предварительные данные Росстата говорят о продолжении падения экономической активности в мае после исторического по масштабам провала в апреле: к действию жестких ограничительных мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции, добавилась, в частности, необходимость выполнять обязательства по снижению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+. Оцениваемый нами индекс базовых видов экономической деятельности за месяц сократился на 2,8% (с исключением сезонности) после падения на 9,7% в апреле, опустившись заметно ниже дна кризиса 2015 г. и достигнув предкризисных уровней 2008 г. Темп падения экономической активности в мае относительно соответствующего месяца прошлого года увеличился до 12,0% с 10,9% в апреле", - описывают эксперты ВШЭ ситуацию в экономике в мае.

"Промышленность ускорила падение - с 4,1% (с устранением сезонности) в апреле до 5,8% в мае - и оказалась вблизи уровней 2014-2015 гг. Если в обрабатывающих производствах на фоне сохранения ограничений и слабого спроса наблюдалась стабилизация объемов выпуска после провала в апреле, то добывающие производства в мае упали на 11,3%:начала выполнять условия соглашения с ОПЕК+. За месяц отечественная нефтедобывающая промышленность достигла требуемых объемов добычи, поэтому в июне-июле сильных изменений не ожидается", - говорится в обзоре о ситуации в промышленности в мае.

"Падение нефтедобычи стало основной причиной снижения и грузооборота на 4,9% в мае (с устранением сезонности к апрелю) - после того как в апреле транспортная деятельность даже показывала рост на 1,1%. При этом строительство продолжило сокращаться, но по меркам нынешнего кризиса очень плавно - менее чем на 1,0% в месяц, а сельское хозяйство два месяца показывало отсутствие роста: эти сектора пока почти не пострадали от кризиса", - отмечается в докладе.

"Потребление населения, обеспечившее основную часть падения уровня экономической активности в апреле, в мае показало небольшой "отскок". Розничный товарооборот после устранения сезонности вырос на 5,7% после падения на 27,0% в апреле: почти весь прирост был обеспечен непродовольственными товарами, продажи которых ранее просели втрое сильнее, чем продуктов питания. Большой вклад в восстановление потребления внес двукратный рост продаж новых автомобилей, которые, впрочем, составили менее половины прошлогодних значений. Платные услуги населению продолжили снижение на 2,0% в мае после падения на 33,3% в апреле. Таким образом, режим самоизоляции и падение доходов населения, в целом, продолжили сдерживать потребительскую активность, которая по уровню осталась заметно ниже дна кризиса 2008 г.", - описывают низкий уровень потребления в апреле-мае эксперты ВШЭ.

Как сообщалось, Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле в 12% в годовом выражении, в мае - на 10,9%. В целом за январь-май Минэкономразвития оценивало спад ВВП РФ на 3,7% к январю-маю 2019 года. Во 2-м квартале Минэкономразвития прогнозировало снижение российской экономики на 9,5% в годовом выражении, ЦБ заявлял, что спад во 2-м квартале превысит их изначальные ожидания в 8%.

В последней версии своего прогноза Минэкономразвития ожидало падение ВВП РФ в 2020 году на 4,8%, рост в 2021 году на 3,2%, в 2022 году - на 2,9%, в 2023 году - на 3,1% (правительство, правда, до сих пор так и не рассмотрело на заседании этот прогноз).

ЦБ 19 июня подтвердил свой прогноз падения ВВП РФ в 2020 году в интервале 4-6%, не уточнив сохраняет ли цифры прогноза на 2021-2022 годы. Согласно прогнозу от конца апреля, в 2021 году ЦБ прогнозировал отскок российской экономики вверх на 2,8-4,8%.

Недавно МВФ ухудшил оценку падения российской экономики на текущий год до 6,6% вместо 5,5%.