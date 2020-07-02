.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика РФ в апреле-мае находилась в нижней точке кризиса, сезонноочищенный ВВП в мае вырос на 0,2% - ВЭБ
02 июля 2020 года 10:33
Оценены потери бизнеса от бесплатного интернета
|0
PA Images/ТАСС
2 июля. FINMARKET.RU - Провайдеры домашнего интернета за три месяца эксперимента "Доступный интернет", в рамках которого обеспечивается бесплатный доступ к социально значимым сайтам, недополучили с апреля по июнь 190–220 млн руб. выручки в зависимости от скорости доступа, пишет "Коммерсант", приводя данные комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). При расширении эксперимента на мобильных операторов недополученная выручка составит, по оценкам бизнеса, уже от 110 млрд до 160 млрд руб. ежегодно. В Минкомсвязи указывают, что за первые два месяца сервисом воспользовались только около 500 тыс. абонентов домашнего интернета из более чем 33 млн, пишет "Ъ". Суммарно потери и затраты операторов фиксированной связи могут составить около 6,8 млрд руб. в первый год доступного интернета и затем 5,5 млрд руб. ежегодно, указывает рабочая группа РСПП. В РСПП также раскритиковали список социально значимых сайтов, указывает "Ъ". Рабочая группа выяснила, что более чем на 80% из 391 ресурса, исходно утвержденного Минкомсвязью для эксперимента, присутствует потоковое видео, большая часть которого загружается с зарубежных ресурсов: "Таким образом, российские операторы связи фактически будут спонсировать зарубежных производителей контента".
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.