Оценены потери бизнеса от бесплатного интернета

2 июля. FINMARKET.RU - Провайдеры домашнего интернета за три месяца эксперимента "Доступный интернет", в рамках которого обеспечивается бесплатный доступ к социально значимым сайтам, недополучили с апреля по июнь 190–220 млн руб. выручки в зависимости от скорости доступа, пишет "Коммерсант", приводя данные комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). При расширении эксперимента на мобильных операторов недополученная выручка составит, по оценкам бизнеса, уже от 110 млрд до 160 млрд руб. ежегодно. В Минкомсвязи указывают, что за первые два месяца сервисом воспользовались только около 500 тыс. абонентов домашнего интернета из более чем 33 млн, пишет "Ъ".

Суммарнои затраты операторов фиксированной связи могут составить около 6,8 млрд руб. в первый год доступного интернета и затем 5,5 млрд руб. ежегодно, указывает рабочая группа РСПП.

В РСПП также раскритиковали список социально значимых сайтов, указывает "Ъ". Рабочая группа выяснила, что более чем на 80% из 391 ресурса, исходно утвержденного Минкомсвязью для эксперимента, присутствует потоковое видео, большая часть которого загружается с зарубежных ресурсов: "Таким образом, российские операторы связи фактически будут спонсировать зарубежных производителей контента".